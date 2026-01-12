Из-за снегопадов сотни туристов были вынуждены ночевать в спортзалах

Альпы / © Associated Press

Во Французских Альпах несколько сот автомобилей застряли на дорогах, ведущих к популярным горнолыжным курортам. В результате почти 800 человек были вынуждены провести ночь на воскресенье в спортивных залах города Мутье в регионе Савойя.

Об этом сообщает Le Figaro.

По информации местной префектуры, около 800 человек ночевали в трех спортзалах Мутье — важного транспортного узла, через который туристы направляются в курорты Савойи. Утром в воскресенье им разрешили возобновить поездки.

В высокогорье ситуация была не менее сложной. На курорте Валь Торанс 29 человек смогли покинуть район только в воскресенье после ночевки в горном приюте.

Как сообщила жандармерия, еще около 40 человек провели часть ночи в автобусе, направлявшемся к курорту Arc 2000, также расположенному в Савойе.

Французские власти призывают к максимальной бдительности почти на всех альпийских хребтах. Метеорологическая служба страны еще в преддверии выходных объявила самый высокий уровень лавинной опасности.

Несмотря на эти оговорки, в субботу в Савойе погибли трое лыжников, катавшихся вне подготовленных трасс. Две лавины сошли на большом курорте Валь-д’Изер, еще одна — в районе Ареш-Бофор.

Тела двух мужчин, не имевших лавинных датчиков, спасателям удалось обнаружить только благодаря сигналам их мобильных телефонов под толщей снега.

В Ареше-Бофоре один лыжник погиб, еще одного удалось спасти после того, как патруль услышал крики о помощи. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

