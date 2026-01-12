- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 164
- Время на прочтение
- 2 мин
Из-за снегопадов сотни туристов были вынуждены ночевать в спортзалах
Сильное ненастье и критическая лавинная опасность парализовали движение во Французских Альпах, заставив сотни туристов провести ночь во временных укрытиях.
Во Французских Альпах несколько сот автомобилей застряли на дорогах, ведущих к популярным горнолыжным курортам. В результате почти 800 человек были вынуждены провести ночь на воскресенье в спортивных залах города Мутье в регионе Савойя.
Об этом сообщает Le Figaro.
По информации местной префектуры, около 800 человек ночевали в трех спортзалах Мутье — важного транспортного узла, через который туристы направляются в курорты Савойи. Утром в воскресенье им разрешили возобновить поездки.
В высокогорье ситуация была не менее сложной. На курорте Валь Торанс 29 человек смогли покинуть район только в воскресенье после ночевки в горном приюте.
Как сообщила жандармерия, еще около 40 человек провели часть ночи в автобусе, направлявшемся к курорту Arc 2000, также расположенному в Савойе.
Французские власти призывают к максимальной бдительности почти на всех альпийских хребтах. Метеорологическая служба страны еще в преддверии выходных объявила самый высокий уровень лавинной опасности.
Несмотря на эти оговорки, в субботу в Савойе погибли трое лыжников, катавшихся вне подготовленных трасс. Две лавины сошли на большом курорте Валь-д’Изер, еще одна — в районе Ареш-Бофор.
Тела двух мужчин, не имевших лавинных датчиков, спасателям удалось обнаружить только благодаря сигналам их мобильных телефонов под толщей снега.
В Ареше-Бофоре один лыжник погиб, еще одного удалось спасти после того, как патруль услышал крики о помощи. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что в Альпах почти полностью разрушена швейцарская деревня Блаттен после того, как часть ледника Берч обрушилась, вызвав мощный оползень.
Мы ранее информировали, что в Альпах швейцарские исследователи создают контролируемые землетрясения, чтобы раскрыть тайны тектонических сил.