Из-за сокрушительных лесных пожаров эвакуировали десятки тысяч человек: под угрозой виллы знаменитостей (видео)

Более 1400 пожарных прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы удержать огонь под контролем.

Огромные лесные пожары привели к хаосу в окрестностях американского города Лос-Анджелеса. Огонь стремительно продвигается из-за порывов ветра более 100 километров в час, крупнейший из ячеек всего за 20 минут увеличил свою площадь в десятки раз.

Об этом сообщает Sky News.

В районе стихийного бедствия объявлено чрезвычайное положение, 30 000 человек получили приказ об эвакуации, в том числе из таких элитных районов как Малибу и Санта-Моника. Угроза существует для 10 тысяч домов.

В местности, которой угрожает огонь, проживает много голливудских звезд. Актеры Бен Аффлек и Джеймс Вудс уже сбежали с опасного места со своими семьями, под угрозой виллы таких звезд, как Том Хэнкс, Риз Уизерспун, Адам Сэндлер и Стивен Спилберг.

Более 1400 пожарных прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы удержать огонь под контролем, но ветер, дующий со скоростью, похожей на скорость торнадо, увеличивает риск распространения.

Ветер быстро увеличивает площадь пожаров в окрестностях Лос-Анджелеса. / Фото: Associated Press

В некоторых районах телевизионные станции начали отзывать свои съемочные группы, опасаясь, что постоянно меняющееся пламя может захватить их.

Чтобы предотвратить возникновение еще более сильных пожаров, власти готовы отключить электричество, уже 200 тысяч домов без электричества.

В пожарной службе Лос-Анджелеса сообщили о двух погибших и многих раненых в результате стихийного бедствия.

Январь обычно не является сезоном лесных пожаров в Калифорнии, но засуха и сильнейшие за последние 10 лет ветры на юге штата привели к этой беде.