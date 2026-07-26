Из-за "теплового купола" пострадают десятки миллионов людей

Необычная жара / © ТСН

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Около 70 миллионов жителей США в ближайшие дни столкнутся с опасно высокими температурами из-за прихода очередного «теплового купола» — уже третьего за последние несколько недель. Эксперты предупреждают, что в отдельных регионах могут быть установлены новые температурные рекорды.

Об этом сообщает издание Unilad.

По прогнозам метеорологов, новый период экстремальной жары охватит значительную часть южных и центральных штатов США. Температура воздуха во многих районах может подняться до 35–40 градусов по Цельсию.

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Наибольший удар ожидается от побережья Мексиканского залива до региона Великих равнин и Среднего Запада. По прогнозам синоптиков, наиболее сложная ситуация может сложиться в Техасе и прилегающих районах в среду, 29 июля.

Кроме того, метеорологи предупреждают о возможных температурных рекордах в районе Денвера. В эти выходные температура там может подняться до 42 градусов по Цельсию.

«Крышка на кастрюле»: как образуется тепловой купол

Согласно определению Королевского метеорологического общества, «тепловой купол» возникает, когда область высокого давления в течение нескольких дней или даже недель остается над одной территорией и удерживает горячий воздух под собой.

Метеорологи часто сравнивают это явление с «крышкой на кастрюле», которая не позволяет теплому воздуху подняться и остыть. В результате температура постепенно повышается, а жара становится продолжительной и изнурительной.

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Боб Оравек, метеоролог Национальной метеорологической службы США, заявил, что нынешний тепловой купол, вероятно, будет оставаться практически неподвижным в течение всей недели.

«Похоже, что он будет оставаться практически на этой позиции в течение всей недели», — сказал он.

По словам Оравека, температура в некоторых районах США может начать снижаться к следующим выходным. В то же время метеоролог подчеркнул, что это будет лишь кратковременное облегчение, а риск новых волн жары сохранится.

Как уберечься от перегрева

Из-за длительного пребывания под воздействием высоких температур «тепловой купол» представляет особую опасность для пожилых людей, детей и лиц с хроническими заболеваниями.

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Специалисты призывают представителей этих групп избегать пребывания под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы дня — примерно с 11:00 до 15:00.

Медики рекомендуют в период сильной жары оставаться в прохладных помещениях, избегать чрезмерных физических нагрузок и соблюдать простые правила безопасности.

Среди рекомендаций — находиться в тени, пользоваться солнцезащитным кремом, носить головные уборы и легкую одежду. Также людям рекомендуют регулярно пить прохладительные напитки, есть холодную пищу и избегать алкоголя, кофеина и горячих напитков, которые могут усугубить обезвоживание.

Специалисты рекомендуют принимать прохладный душ или обливать кожу или одежду прохладной водой, чтобы помочь организму снизить температуру.

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В жилых помещениях рекомендуется днём закрывать окна, шторы и жалюзи, а проветривать дома ночью, когда температура на улице снижается. Вентиляторы могут помочь при условии, что температура в помещении не превышает примерно 35 градусов по Цельсию.

Напомним, до конца июля в Украине сохранится прохладная погода с дождями, однако уже в начале августа вернется жара до +38 °C.

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