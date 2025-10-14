РФ покоряется во времена СССР / © Reuters

Реклама

Россия пошла другим путем преодоления топливного кризиса, чем Украина, и этот путь обречен на провал.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

«У них уже происходит это — „всё хуже“. Они однозначно пошли не по нашему пути преодоления кризиса. Напомню, наш рецепт был — рыночная экономика, 2% налогов и полная дерегуляция. Мы за четыре месяца преодолели кризис, а за год докупили столько бензовозов, что могли спокойно переждать даже семидневные очереди на границе с партнерами», — отметил эксперт.

Реклама

По словам Закревского, в России решили действовать по схеме Ирана и Венесуэлы — с талонами, бесплатными раздачами и административными ограничениями. «Это путь в никуда», — подчеркнул он.

Эксперт также объяснил, что россияне возвращаются в советские практики.

«Я вижу, что с ними произойдет. Они просто начнут возвращаться в Советский Союз — будут ездить меньше, все больше автомобилей будут стоять без движения. Люди будут объединяться, чтобы вместе ехать на работу. И не потому, что им так удобно или не хватает денег, а потому что банально нет бензина, и приходится экономить. У кого-то на этой неделе талончик, у кого-то на следующей. И так они скатываются в нищету и табуретки», — объяснил Закревский.

Он добавил, что в РФ вряд ли найдут эффективное решение: «У них просто снизится логистика, количество автомобилей и продажи уже упали. Об этом открыто говорят, потому что содержать авто становится глупо».

Реклама

Ранее сообщалось, что в России фиксируется снижение количества добровольцев на войну против Украины.

Мы ранее информировали, что почти половина российских нефтеперерабатывающих заводов пострадала от беспилотников и ракет.