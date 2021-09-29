Из-за топливного кризиса Великобритания мобилизовала военных для перевозки бензина на АЗС

Страна столкнулась с серьезным топливным кризисом, на многих АЗС — очереди.

Великобритания мобилизовала 150 военных для перевозки цистерн с топливом на заправки — в стране перебои с поставками горючего и на АЗС образовались очереди.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Великобритания уже неделю страдает из-за топливного кризиса, а водители панически скупают бензин на заправках. Ситуация уже создала проблемы в цепочках поставок и может привести к отсутствию товаров на полках магазинов.

По данным промышленных групп, самая большая нехватка топлива наблюдается в Лондоне, на юго-востоке и в ряде других английских городов. Топливо закончилось на 37% независимых АЗС, на долю которых приходится около двух третей всех 8380 заправок в Британии.

"Последние несколько дней были тяжелыми, мы видели большие очереди. Но я думаю, что ситуация стабилизируется", — отметил министр предпринимательства Квази Квартенг.

Напомним:

Последнюю неделю на британских заправках катастрофически не хватает горючего. У АЗС выстраиваются длинные очереди. В то же время запасов топлива в терминалах достаточно, а проблема возникла из-за нехватки водителей большегрузного транспорта.

У АЗС выстраиваются длинные очереди. В то же время запасов топлива в терминалах достаточно, а По оценкам специалистов, в королевстве не хватает почти 100 тысяч дальнобойщиков. Это одно из последствий Brexit, из-за которого в Британии существенно меньше работников из других стран ЕС.

Это из-за которого в Британии существенно меньше работников из других стран ЕС. Чтобы решить эту проблему, правительство заявило, что будет выдавать временные визы 5000 иностранным водителям, что раньше было исключено. Однако, европейские водители также могут не захотеть воспользоваться предложением о визе, поскольку она будет выдаваться только на четыре месяца.

Новости мира: в Великобритании поставки топлива на АЗС могут поручить военным

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