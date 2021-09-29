Из-за топливного кризиса Великобритания мобилизовала военных для перевозки бензина на АЗС

Страна столкнулась с серьезным топливным кризисом, на многих АЗС — очереди.
Великобритания мобилизовала 150 военных для перевозки цистерн с топливом на заправки — в стране перебои с поставками горючего и на АЗС образовались очереди.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Великобритания уже неделю страдает из-за топливного кризиса, а водители панически скупают бензин на заправках. Ситуация уже создала проблемы в цепочках поставок и может привести к отсутствию товаров на полках магазинов.
По данным промышленных групп, самая большая нехватка топлива наблюдается в Лондоне, на юго-востоке и в ряде других английских городов. Топливо закончилось на 37% независимых АЗС, на долю которых приходится около двух третей всех 8380 заправок в Британии.
"Последние несколько дней были тяжелыми, мы видели большие очереди. Но я думаю, что ситуация стабилизируется", — отметил министр предпринимательства Квази Квартенг.
Напомним:
- Последнюю неделю на британских заправках катастрофически не хватает горючего. У АЗС выстраиваются длинные очереди. В то же время запасов топлива в терминалах достаточно, а проблема возникла из-за нехватки водителей большегрузного транспорта.
- По оценкам специалистов, в королевстве не хватает почти 100 тысяч дальнобойщиков. Это одно из последствий Brexit, из-за которого в Британии существенно меньше работников из других стран ЕС.
- Чтобы решить эту проблему, правительство заявило, что будет выдавать временные визы 5000 иностранным водителям, что раньше было исключено. Однако, европейские водители также могут не захотеть воспользоваться предложением о визе, поскольку она будет выдаваться только на четыре месяца.