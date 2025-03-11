Из-за торговых войн Трампа рынок акций США стремительно обваливается

Обвал на рынке акций Соединенных Штатов набирает обороты и ускорился в понедельник, а основные средние показатели упали до самого плохого дня этого года.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание пишет, что обвал рынка акций произошел, поскольку инвесторы готовились к замедлению американской экономики, что ранее не исключил президент Дональд Трамп.

Технологический индекс Nasdaq 100 упал на 3,8%, что стало самым плохим показателем с октября 2022 года. Индекс S&P 500 свалился на 2,7%.

Ранее сообщалось, как торговая политика США влияет на курс доллара и мировые экономики.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп подписал указ о 25-процентных пошлинах на импортную сталь и алюминий.

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