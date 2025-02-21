Из-за Трампа иностранные разведки опасаются делиться секретами с США — Politico

В Европе рассуждают о том, чтобы усилить защиту наиболее ценной и тщательно охраняемой информации.

Союзники США, регулярно делящиеся разведывательной информацией с Вашингтоном, ищут способы защиты сверхсекретной информации от, по их мнению, очень "дырявой" администрации Трампа.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на анонимные источники в европейских оборонных ведомствах.

Европейские страны обеспокоены тем, что традиции Трампа по раскрытию секретной информации продолжатся во время его второго срока. Эта тревога усилилась, когда Конгресс одобрил его противоречивые решения по надзору за разведывательными операциями и на фоне обвинений в том, что конфиденциальные данные уже обрабатываются неправильно.

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Некоторые союзники стали чуть-чуть более закрытыми еще во время первого срока Трампа. Это произошло после того, как он ошеломил представителей разведки, например, опубликовав в Твиттере сверхсекретное изображение иранского ракетного полигона и поделился сверхсекретными данными израильской разведки с российским министром иностранных дел.

Бывший чиновник британской службы внешней разведки МИ-6 рассказал, что когда речь шла о сверхсекретных проектах, спецслужба была осторожной относительно того, разглашать ли их во времена первой администрации Трампа.

Politico называет беспокойство партнеров США "далеко не гипотетическими". Через месяц своего второго срока администрация Трампа уже столкнулась с обвинениями в ненадлежащем обращении с секретной информацией.

Сообщается, что ЦРУ направило незасекреченное электронное письмо с перечнем имен и инициалов недавно нанятых аналитиков и оперативников в управление кадров, пытаясь выполнить требования администрации по сокращению штата федеральных служащих. Потенциально это может привести к их прослушиванию иностранными спецслужбами.

В то же время, разорвать сотрудничество в сфере обмена разведывательной информацией будет нелегко, поскольку Вашингтон часто отдает больше, чем получает, а американские и европейские разведывательные службы часто проводят совместные операции.

"Вы не можете это просто выключить", — сказал представитель североевропейского оборонного ведомства, пожелавший остаться анонимным.

Однако в Европе рассуждают о том, как усилить защиту наиболее ценной и тщательно охраняемой информации, полученной от агентов в других странах, чья жизнь может оказаться под угрозой в случае ее разглашения. Они могут, например, опускать детали в разговорах с американскими коллегами, которые могли бы раскрыть местонахождение или личность оперативника.

Издание отметило, что обеспокоенные иностранные партнеры, возможно, надеются, что смогут больше столкнуться с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, а не с директором национальной разведки Тулси Габбард.

Напомним, 12 февраля Сенат США проголосовал за назначение на должность директора национальной разведки Тулси Габбард, которую называют самой противоречивой представительницей команды Дональда Трампа.

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