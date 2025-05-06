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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1033
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Из-за Трампа в Китае начались протесты: что требуют разгневанные рабочие

В Китае под угрозой сокращения оказались 16 миллионов рабочих.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Флаг КНР

Экономика Китая сильно пострадала от таможенных пошлин, введенных Трампом / © Associated Press

Протесты разгневанных рабочих в Китае, требующих выплаты задолженности по зарплате, распространяются по всей стране после того, как введенные президентом США Трампом пошлины на китайский импорт начали оказывать влияние на экономику коммунистической страны.

Об этом пишет New York Post.

Издание отмечает, что беспорядки зафиксированы по всему Китаю. Причиной уличных протестов рабочих стали невыплата зарплаты и массовые увольнения в результате закрытия фабрик, пострадавших от пошлин США. Аналитики отмечают, что таможенные пошлины в размере 145%, введенные Трампом, поставили под угрозу сокращения не менее 16 млн рабочих мест во многих отраслях промышленности Китая. Тем временем ведущие китайские производители, обеспокоенные высокими пошлинами Трампа, призывают всех китайских экспортеров приостановить поставки в США.

По данным СМИ, некоторые предприятия отправляют рабочих в неоплачиваемые отпуска, другие фабрики просто закрываются и не могут выплатить рабочим не только компенсации, но и зарплаты. В результате тысячи рабочих бастуют, устраивают всевозможные акции протеста и даже угрожают массовыми самоубийствами.

Напомним, введение администрацией Белого дома жесткого тарифного режима привело к сильному напряжению на финансовых рынках. Пошлины Трампа уже обвалили доллар, но это не конец.

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Дата публикации
Количество просмотров
1033
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