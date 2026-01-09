Дональд Трамп / © Associated Press

Вице-спикер французского парламента Клеманс Гетте, которая представляет ультралевую популистскую политическую партию «Непокоренная Франция», заявила, что предложит проголосовать за резолюцию по выходу из НАТО. Причиной этого демарша политик, которая последовательно выступает против членства Украины в ЕС и НАТО, назвала внешнюю политику администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом Гетте написала на платформе Х.

Вице-спикер Национального собрания Франции обвинила президента США в «похищении» венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, поддержке «геноцида» в Палестине и в угрозах аннексировать Гренландию.

«Соединенные Штаты Трампа бомбардируют людей, полностью нарушая международное право», — написала политик, которая до сих пор не обращала внимания на бомбардировку Украины государством-агрессором Россией.

Клеманс Гетте заявила о необходимости поднять вопрос об участии в военном альянсе, который возглавляют США.

«Я подаю предложение по резолюции относительно запланированного выхода из НАТО, начиная с его объединенного командования», — написала она.

Напомним, президент США Дональд Трамп открыто заявляет о намерении завладеть Гренландией, а европейские аналитики предупреждают: его стратегия напоминает сценарий Путина с агрессивным захватом территорий.