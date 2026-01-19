Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Амбиции Дональда Трампа по поводу аннексии Гренландии и его угроз развязать торговую войну неожиданно вытеснили вопрос помощи Украине с фокусом внимания Всемирного экономического форума в Давосе. Вместо согласования гарантий безопасности для Киева, европейские лидеры вынуждены срочно пересматривать стратегию переговоров, чтобы защитить собственные экономики от санкций со стороны потенциального президента США.

Об этом сообщает The Financial Times.

По информации издания, еще в начале недели лидеры ЕС планировали убеждать Трампа поддержать послевоенную безопасность Украины. Однако в настоящее время в Брюсселе царит глубокий кризис доверия. Причиной стал открытый шантаж: Дональд Трамп пообещал ввести дополнительную 10-процентную пошлину на товары из стран ЕС и НАТО, сопротивляющиеся его стремлению присоединить Гренландию.

Реклама

В этой связи европейские делегации, готовящиеся к встречам с представителями команды Трампа, были вынуждены кардинально изменить содержание своих рабочих папок. Информационные материалы по украинским нуждам откладывают в сторону, заменяя их планами «моркови и палки» — возможными сценариями ответа на тарифное давление и вариантами деэскалации конфликта.

Источники FT отмечают, что такой поворот событий ставит под вопрос саму возможность ведения конструктивного диалога с Трампом. Теперь главной задачей Брюсселя в Давосе стало не укрепление восточного фланга Европы, а поиск способов противодействия экономическому наказанию со стороны США. В результате ключевые переговоры о будущем Украины фактически оказались на паузе. Поскольку европейские политики сосредоточились на защите своих национальных интересов перед угрозой аннексических планов Трампа.

Что известно о ситуации в Гренландии?

Ранее Трамп также заявлял, что Дания, по его мнению, не обеспечивает достаточный уровень обороны Гренландии, а сам остров имеет слишком мало населения для самостоятельной защиты.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова заявил о претензиях на Гренландию.

Реклама

Реакция европейского сообщества на такие заявления оказалась мгновенной и консолидированной: лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Дании выступили с общим заявлением в защиту суверенитета острова.

К тому же Европа планирует отправить четыре десятка военных «спасать» Гренландию от Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить экономическое давление на международной арене для реализации планов по Гренландии. В ходе круглого стола в Белом доме он подчеркнул, что контроль над островом является вопросом стратегической важности для Соединенных Штатов.