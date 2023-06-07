Из-за угроз Китая и России в космосе США выведут на орбиту специальную группу спутников

Сеть под названием Silent Barker будет находиться на высоте более 35 километров над Землей.

Космические силы США намерены запустить группу спутников для отслеживания китайских или российских космических аппаратов, которые могут вывести из строя или повредить американские орбитальные объекты.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Космические силы США.

Сеть под названием Silent Barker будет на высоте более 35 километров над Землей и будет двигаться по геосинхронной орбите, которая "обеспечит возможности для поиска, обнаружения и отслеживания объектов из космоса для своевременного обнаружения угрозы".

Запуск группировки спутников Silent Barker запланирован на июль этого года на борту ракеты-носителя Atlas V. Точная дата запуска пока не сообщается.

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В сообщении говорится, что Silent Barker является ответом на попытки Китая и России разработать системы, способные сбивать другие спутники, что вызывает все большее беспокойство в США.

"Новая группировка значительно увеличит способность Космических сил отслеживать спутники противника на орбите, которые могут маневрировать вокруг или вблизи наших спутников", — сказала Сара Минейро, бывшая ведущая сотрудница стратегического подкомитета Комитета Палаты представителей по вооруженным силам.

В своей ежегодной оценке угроз в этом году офис директора национальной разведки заявил, что Китай имеет оружие, предназначенное для нацеливания на спутники США и союзников.

В Космических силах не уточняют, сколько спутников будет составлять сеть Silent Barker, за исключением того, что в ней будет задействовано несколько космических аппаратов.

"Наблюдение из космоса будет дополнять работу наземных датчиков и преодолевать их ограничения, обеспечивая своевременный 24-часовой сбор спутниковых данных, не зависящий от погоды", — заявили в Космических силах США.

Напомним, ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ответил на угрозы России сбивать спутники в космосе. Он подчеркнул, что если это произойдет, то США отреагируют.

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