Из-за угрозы со стороны России разведка Нидерландов забила тревогу: подробности

Нидерланды / © Associated Press

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Разведка Нидерландов заявила, что Россия ужесточает гибридные атаки против этой страны и союзников из ЕС. Уже стал реальностью конфликт в серой зоне между войной и миром.

Об этом говорится в ежегодном отчете Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD).

«Мы видим, что российская угроза Европе растет, в частности после возможного окончания войны против Украины«, — заявил директор MIVD вице-адмирал Питер Ризинк.

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Он обратил внимание, что сегодня у НАТО значительно ниже, чем у России, темпы наращивания военного потенциала. Отчасти это связано с тем, что Москва перешла на военную экономику.

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов в 2024 году впервые зафиксировали атаку российских хакеров на цифровую операционную систему голландской государственной службы.

«Конфликт в серой зоне между войной и миром стал реальностью. Государственные субъекты все чаще пытаются подорвать наше общество с помощью гибридных атак. Россия все больше готова идти на риск», — сказал Ризинк.

Кроме того, разведка зафиксировала российскую кибероперацию против критически важной инфраструктуры Нидерландов. Вероятно, это была подготовка к диверсии.

В отчете говорится, что гибридные угрозы со стороны РФ охватывают все: от физического саботажа критически важной инфраструктуры до дезинформационных кампаний.

Разведка Нидерландов охарактеризовала такие атаки как сочетание традиционных актов шпионажа с кибератаками и другими попытками повлиять на общество и подорвать его.

Спецслужба повторила свои предупреждения о том, что российские структуры изучают инфраструктуру в Северном море для шпионажа и диверсий против Интернет-кабелей, систем водоснабжения и энергоснабжения.

Напомним, ранее в апреле руководство НАТО получило предупреждение, что Россия может вызвать «глобальные отключения Интернета», осуществляя саботажи с подводными кабелями с помощью своего «теневого флота».