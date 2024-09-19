Из-за ухудшения ситуации на фронте Германия приняла решение о помощи Украине

Германия намерена одобрить около 400 млн. евро (450 млн. долларов) дополнительной военной помощи Украине.

Об этом говорится в письме Министерства финансов, с которым ознакомилось агентство Reuters 19 сентября.

Эти средства являются дополнением около 8 мрд евро, предусмотренных для Украины в 2024 году.

"Германия является крупнейшим сторонником Украины в Европе по военной помощи. Украину поддерживают оружием ее союзники, но страна обеспокоена тем, что поддержка может уменьшиться. Учитывая постоянное ухудшение военной ситуации в Украине, существует серьезный риск того, что Украина без существенно усиленного материального обеспечения может потерпеть поражение в своей оборонной кампании", — говорится в сообщении.

После запроса Минобороны, Министерство финансов в письме просит одобрить дополнительные расходы в бюджетном комитете нижней палаты парламента.

Карстен Кляйн, член бюджетного комитета Свободных демократов (FDP), приветствовал просьбу о выделении средств, сказав, что это показывает, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии.

"Украина срочно нуждается в дополнительных военных материалах и оборудовании, чтобы защитить свою свободу и наши ценности", — сказал Кляйн.

Потребность в средствах должна быть удовлетворена немедленно для внедрения мер в 2024 году, чтобы они могли повлиять в течение остального года, заявили в Минфине.

Куда направят помощь Германии

Средства Германии будут направлены на закупку боеприпасов, боевых машин, беспилотников и средств защиты.

О незапланированной потребности около 397 млн евро стало известно лишь в последние несколько недель, поэтому она отвечает конституционным и бюджетным требованиям по незапланированной потребности, говорится в письме.

Если на следующей неделе бюджетный комитет утвердит дополнительные средства, общий объем военной помощи Германии в Украине в 2024 году составит 8,4 млрд евро.

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