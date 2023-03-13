Из-за установки ПВО Москва лишается заповедных парков и лесов — расследование (видео)

Власти Москвы из-за развертывания систем противовоздушной обороны дают приказы уничтожить деревья в парках и лесах, в частности, в парке-заповеднике "Лосиный остров".

Об этом говорится в расследовании The Insider.

С начала 2023 года россияне приступили к активной вырубке лесов в нескольких районах Москвы.

Издание сообщает, что эти площадки готовят для нужд минобороны РФ, в том числе для установки ПВО.

"На Лосином острове и на опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии уже развернули зенитно-ракетные комплексы С-400. В районе Печатники вырубили около 100 га леса в охранной зоне музея-заповедника Коломенское (музей-заповедник в Москве - ред.)", — говорится в расследовании.

Фото: The Insider

Появление ПВО в парке-заповеднике "Лосиный остров" в начале 2023 года возмутило местных жителей и российских экологов. Они направили официальный запрос в муниципалитет. Там им ответили, что строительство военных площадок производилось с целью "обеспечения национальной безопасности и обороны Российской Федерации".

Фото: The Insider

Больше всего экология пострадала в микрорайоне Курьяново. Там был уничтожен большой лесной массив на берегу реки Москва, напротив усадьбы Коломенское. Сейчас там идет строительство площадки под нужды минобороны России, которая займет 5 га.

Фото: The Insider

Масштабы строительства обеспокоили активистов. Они заявили о сохранении заповедника Коломенское и церкви Вознесения, которая находится в перечне всемирного наследия ЮНЕСКО и может потерять свой статус из-за резкого изменения ландшафта вокруг него.

В Коломенском военная техника будет располагаться на охраняемой естественной территории и на территории культурного наследия, которые считаются недопустимыми.

Добавим, что в январе 2023 года на крышах зданий в центре Москвы появились установки ЗРПК "Панцирь-С1". Они нацелены защищать от теоретического украинского удара лично Владимира Путина и его близких.

Напомним, ранее в Москве задержали пьяного мужчину за попытку проникнуть в мавзолей и похитить тело Владимира Ленина.

Силовики заявили, что мужчина находился в неадекватном состоянии, намеревался попасть в мавзолей, где, по его словам, Ленин должен был "отпустить ему грехи". Поэтому мужчина был задержан и передан медицинским специалистам.