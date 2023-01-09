Из-за видео с обмочившимся под звуки гимна президентом задержали президента

Шестерых журналистов Южного Судана арестовали за якобы распространение видео, на котором президент страны Салва Киир мочится в штаны во время исполнения национального гимна на официальной церемонии.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на независимую американскую неправительственную организацию "Комитет защиты журналистов".

Служба национальной безопасности африканской страны заключила в тюрьму журналистов, работавших на государственную телекомпанию Южного Судана SSBC. Речь идет о двух видеооператорах, видеоредакторе и трех сотрудниках видеоотдела, которых подозревают в том, что они "слили" видео в Сеть.

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Мутоки Мумо, представитель неправительственной организации в Африке, говорит, что аресты являются частью схемы, по которой "агенты безопасности прибегают к произвольному задержанию всякий раз, когда власти считают, что они представлены в невыгодном свете".

"Власть должна безоговорочно освободить шестерых сотрудников SSBC и обеспечить, чтобы они могли выполнять свою работу без дальнейших запугиваний или угроз ареста", — сказал Мутоки Мумо.

Союз журналистов Южного Судана, который сначала отрицал, что журналисты были заключены в тюрьму, теперь призывает к расследованию обвинений против них, чтобы достичь "незамедлительных выводов".

"Если есть подозрение относительно их профессионального неправомерного поведения, то власти должны расследовать этот вопрос честно, прозрачно и в соответствии с законом", — говорится в заявлении профсоюза.

Распространенное в Интернете видео вызвало сомнения относительно здоровья 71-летнего президента. Салва Киир возглавляет Южный Судан с момента обретения этим государством независимости в 2011 году. С тех пор выборы в этой стране не проводились, хотя раунд голосования намечен на 2024 год.

Президент president #SouthSudan, Salva Kiir Mayardit, путешествие его в общественном мире, когда окончательный проект. pic.twitter.com/qDCmkhYBUm — NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2022

Напомним, видео, на котором президент Южного Судана Салва Киир обмочился во время звуков национального гимна, быстро распространилось по Сети и стало вирусным.

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