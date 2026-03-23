Из-за войны на Ближнем Востоке повреждены десятки энергообъектов: мировые рынки под угрозой

Удар по НПЗ Тегерана

В более чем девяти странах на Ближнем Востоке повреждено более 40 энергетических объектов. Среди них месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы. Поэтому мировые рынки оказались под угрозой.

Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол во время выступления в Канберре, пишет Bloomberg.

Повреждение энергетики и риски для мировых рынков

По словам Бирола, значительная часть инфраструктуры испытала серьезные или критические разрушения, из-за чего ее восстановление потребует времени даже после завершения боевых действий. Это означает, что перебои в снабжении энергоносителями могут затянуться.

Конфликт, продолжающийся уже более трех недель, фактически разбалансировал глобальные энергетические цепи. В частности, был почти полностью заблокирован Ормузский пролив — ключевой маршрут транспортировки нефти, что повлекло за собой резкий рост цен на нефть, газ и топливо.

Глава МЭА подчеркнул, что нынешняя ситуация по масштабам последствий сопоставима с несколькими историческими кризисами — нефтяными шоками 1970-х годов и газовым кризисом после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году.

«Не только нефть и газ, но и некоторые жизненно важные артерии мировой экономики — такие как нефтехимические продукты, удобрения, сера, гелий — торговля ими прерывается, что будет иметь серьезные последствия для мировой экономики», — сказал он.

Наиболее уязвимыми остаются страны Азии, в значительной степени зависящие от импорта энергоносителей из этого региона. Бирол также предостерег от необоснованных ограничений экспорта топлива, отметив необходимость международной координации.

Ранее Международное энергетическое агентство объявило о беспрецедентном высвобождении 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы сдержать ценовые скачки. При необходимости объемы могут быть увеличены.

Впрочем, как подчеркнул Бирол, ключом к стабилизации ситуации остается возобновление судоходства через Ормузский пролив, без чего решить проблему поставки горючего будет невозможно.

Напомним, США временно ослабили санкции против Ирана, разрешив продажу уже добываемой нефти. Цель — сдержать рост мировых цен. Речь идет о примерно 140 миллионах баррелей нефти, которые уже находятся на танкерах. Разрешение будет действовать до 19 апреля, без заключения новых контрактов или увеличения добычи. В Вашингтоне рассчитывают, что этот шаг поможет снизить дефицит на рынке и снизить давление на цены на энергоносители.