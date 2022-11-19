Из-за войны, развязанной Путиным, в мире есть угроза распространения ядерного оружия — глава Пентагона

Ядерные угрозы Кремля носят характер волн: то нарастают, то затихают.

В Министерстве обороны США допускают, что из-за войны войны, развязанной российским президентом Владимиром Путиным, в мире существует угроза распространения ядерного оружия диктаторами.

Такое предположение высказал глава Пентагона Ллойд Остин на Международном форуме безопасности в Галифаксе.

"Соратники Путина по автократии наблюдают за происходящим. И они вполне могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им лицензию на охоту", — заявил Остин.

Ядерный шантаж РФ: реакция мира

Лидер Китая Си Цзиньпин во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем отметил необходимость противодействия применению ядерного оружия, а также угрозам его использования.

На саммите G20 президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин также выступили против угроз России применить ядерное оружие в Украине.

Между тем, аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ежак обратил внимание, что ядерные угрозы Кремля имеют характер волн: то нарастают, то затихают.

Ловушки оккупантов для ВСУ, ядерная истерия Кремля и мощное предупреждение США | Александр Мусиенко

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