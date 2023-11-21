Из-за войны в Украине и на Ближнем Востоке возникла мировая проблема с авиаперелетами — СМИ

Она состоит в том, что глушатся сигналы GPS, из-за чего самолеты сбиваются с курса.

Электронная война на Ближнем Востоке и Украине влияет на воздушные перелеты вдали от линии фронта. Это разоблачает непреднамеренные последствия, которые станут все более распространены.

Об этом пишет издание The New York Times.

Как отмечается, самолеты теряют спутниковые сигналы. Рейсы были перенаправлены, а пилоты получали ложные отчеты о местонахождении или неточные предупреждения о том, что они улетают близко к местности.

Федеральное авиационное управление также предупредило пилотов о глушении GPS на Ближнем Востоке.

Радиочастотные помехи, предназначенные для нарушения спутниковых сигналов, используемых ракетами, беспилотниками и другим оружием, выросли после вторжения России в Украину в начале 2022 года. Этой осенью на Ближнем Востоке они стали еще более интенсивными. Вмешательство может включать в себя глушение спутниковых сигналов путем заглушения их шумом.

Радиопомехи пока не оказались опасными. Но по данным Opsgroup, организации, следящей за изменениями и рисками в авиационной отрасли, системы самолетов оказались в значительной степени неспособны обнаружить подделку GPS и исправить ее. Один самолет Embraer, следовавший в Дубай, чуть не влетел в воздушное пространство Ирана в сентябре, прежде чем пилоты поняли, что самолет преследовал ошибочный сигнал.

Самолеты обычно могут безопасно летать без спутниковых сигналов, а у крупных коммерческих самолетов есть по крайней мере шесть альтернативных навигационных систем, говорят пилоты. Бизнес-джеты, такие как Dassault Falcons, Gulfstream и Bombardiers, похоже, более восприимчивы к фальсификации сигнала, заявило Агентство авиационной безопасности Европейского Союза.

Погрузка на авиацию может быть предвестником далеко идущих экономических проблем и проблем безопасности, поскольку оружие радиоэлектронной борьбы распространяется. Финансовые рынки, телекоммуникационные компании, поставщики электроэнергии, телерадиовещатели и другие отрасли по всему миру полагаются на спутниковые сигналы для сохранения точного времени. Одно исследование из Британии показало, что пятидневный сбой спутникового сигнала может обойтись стране в 6,3 миллиарда долларов.

В общем, спутниковые сигналы чувствительны к глушению и подделке. Они передаются с орбиты, на высоте более 12 000 миль над Землей, и настолько слабы, что их мощность сравнима с мощностью лампочки.

Сегодня энтузиаст-любитель с несколькими сотнями долларов и инструкциями из Интернета может подрабатывать спутниковые сигналы. Правительства также стали охотнее вмешиваться в сигналы в рамках своей электронной войны.

"Что изменилось за последние несколько лет, так это то, что подделка перешла от теории в научных статьях и в лабораториях к реальным событиям в природе", — сказал профессор Хамфрис.

Не всегда можно отличить глушение от спуфинга или определить, кто стоит за вмешательством. В середине октября Израиль заявил, что ограничил использование GPS в регионе и предупредил пилотов не полагаться на спутниковые навигационные системы при посадке.

Российское вмешательство хорошо задокументировано. Отчет вашингтонской аналитической некоммерческой группы C4ADS за 2019 свидетельствует о масштабном вмешательстве с подконтрольной России авиабазы в Сирии. В отчете также отмечено, что во время поездок президента России Владимира Путина в отдаленные районы или оккупированный Россией Крым его сопровождали мобильные технологии подмены сигналов GPS.

Россия взрывает GPS-сигналы, чтобы сбить украинские беспилотники с правильного курса и выпустить высокоточные снаряды не по их целям. Украина также глушит российские приемники, но не на столь высоком уровне.

Напомним, что после начала войны Израиля с ХАМАСом уменьшились поставки снарядов Украине.

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