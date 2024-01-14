Гражданское население России, скорее всего, испытывает влияние войны Кремля против Украины, в частности в сфере здравоохранения.

Об этом сообщило Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.

Российские СМИ сообщают, что населению страны сложно получить доступ к медицинским услугам по всей стране. Также сообщается о дефиците медицинских препаратов, в частности антибиотиков широкого спектра действия.

"Война вносит значительный вклад в эту ситуацию, поскольку больницы обслуживают раненых. Власти РФ также вынуждены сокращать штат гражданских медицинских учреждений по всей стране из-за нехватки медицинского персонала и финансовых затруднений", — говорится в возведении британской разведки.

Напомним, россияне жалуются на высокие цены на яйца и курятину. Президент РФ Владимир Путин объяснил рост цен тем, что якобы у людей стало больше денег и они начали покупать больше яиц, а власти просто вовремя не сориентировались и не открыли импорт.