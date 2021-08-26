Из-за всплеска COVID-19 ЕС может закрыть границы для некоторых туристов: в списке 6 стран

Из-за всплеска COVID-19 ЕС может закрыть границы для некоторых туристов: в списке 6 стран

Список будет обновлен в ближайшие дни.

Европейский Союз собирается исключить шесть стран из списка тех, для которых государствам-членам рекомендуется снять коронавирусные ограничения на въезд.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

the EU is set to remove #Kosovo #Montenegro & #NorthMacedonia from the recommended list of third countries for which travel restrictions to the EU should be lifted after an upturn in # COVID19 cases. #Israel, #Lebanon & #USA also set to be removed.list to be updated in coming days — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 26, 2021



"ЕС намерен исключить Косово, Черногорию и Северную Македонию из рекомендованного списка третьих стран, для которых ограничения на поездки в ЕС должны быть сняты, после роста количества случаев COVID-19. Израиль, Ливан и США также будут иcключены, — написал он в Twitter.

Напомним:

Европейских стран, куда могут поехать украинцы, становится все больше. Какие страны ЕС обновили правила и готовы пускать к себе украинских туристов и при каких условиях — в нашем материале.

Для комфортного путешествия следует проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета. К примеру, в Украине запустили бот информации для путешествий за границу в условиях COVID-19. Для удобства в мессенджере Telegram заработал бот Corona.Travel.Bot, который оперативно сообщает об изменениях в правилах посещения стран мира.

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