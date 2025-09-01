Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на борту вынужден был приземлиться в Болгарии с использованием бумажных карт. Причиной стало вероятное вмешательство российских систем, которые подавляют GPS.

Об этом сообщили издания Financial Times и Reuters со ссылкой на источники.

Инцидент с самолетом произошел днем 31 августа. Воздушное судно, которое перевозило фон дер Ляйен в болгарский город Пловдив, во время подхода к аэропорту осталось без электронных навигационных средств.

Один из анонимных чиновников сообщил, что во всей зоне аэропорта выключился сигнал GPS. Это расценили как операцию с российским вмешательством.

Самолет час кружил над аэропортом, после чего пилот решил посадить его вручную, используя аналоговые карты.

Управление воздушного движения Болгарии подтвердило инцидент в комментарии журналистам.

«С февраля 2022 года наблюдается заметное увеличение количества случаев глушения [GPS] и недавно подмены сигналов. Эти помехи нарушают точный прием сигналов [GPS], что приводит к различным эксплуатационным проблемам для самолетов и наземных систем», — говорится в заявлении.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент короткой фразой: «Ваша информация не является правильной».

Заметим, президент Еврокомиссии летела из Варшавы в Болгарию на встречу с премьер-министром страны Росеном Желязковым и для посещения завода по производству боеприпасов. Сейчас фон дер Ляйен проводит тур по «прифронтовым государствам ЕС», чтобы обсудить усилия для улучшения обороноспособности блока в ответ на российскую войну в Украине.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщили, что Кремль ведет гибридную кампанию против стран НАТО. Россия использует помехи GPS, чтобы подорвать военную логистику Альянса. В частности, в Финляндии, Польше и странах Балтии зафиксировали резкий рост количества глушений навигационных сигналов, что заставило четыре европейских государства обратиться в Международный союз телекоммуникаций.