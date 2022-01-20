Из-за взлома хакерами серверов Красного Креста под угрозой — данные более полумиллиона человек

Гендиректор организации призвал злоумышленников не разглашать данные, не продавать их и использовать каким-либо образом.
Хакеры взломали серверы международной организации "Красный Крест". Поэтому злоумышленники могли получить доступ к конфиденциальным данным 515 тысяч человек.
Об этом заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини, сообщает Deutsche Welle.
"Мы все поражены и озадачены тем, что эта гуманитарная информация стала объектом атаки и может быть скомпрометирована", – прокомментировала Мардини.
По данным организации (МККК), кибернападение подвергся подрядчику организации в Швейцарии, который хранит данные для комитета. Пока нет никаких признаков того, что информация была публично обнародована. В основе хранились сведения не менее 60 отделений Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру.
Напомним, в ночь на пятницу хакерская атака произошла на украинские правительственные сайты. Неизвестные сломали электронные сервисы кабинета нескольких ведомств: Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства аграрной политики, Министерства спорта, а также Минэнерго. Кроме того, пострадали сайты ГСЧС и "Действия".
На стартовых страницах МИД и Минобразования появились объявления с угрозами гражданам. На странице на черном фоне были перечеркнуты знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также профилем свиньи. На портале МОН разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках.
Через несколько дней после атаки все государственные сайты возобновили свою работу.
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