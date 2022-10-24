Из-за взрыва на железной дороге российские поезда не поедут в Беларусь: фото

В Брянской области РФ железнодорожное полотно было повреждено неизвестным взрывным устройством.

На железнодорожном пути в Брянской области России произошел взрыв недалеко от границы с Беларусью. Из-за повреждения железнодорожного полотна на время будет прекращено сообщение этой ветвью между государством-агрессором и его сателлитом.

О взрыве на железной дороге сообщил вечером 24 октября в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В сообщении говорится, что взрывное устройство сработало на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка. Это район вблизи белорусской границы.

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"Поврежден железнодорожный путь. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы", — говорится в сообщении.

В соцсетях публикуют фото с места ЧП, причины которого пока не выяснены.

Напомним, на железнодорожной станции Карань возле Мариуполя 8 октября прогремели мощные взрывы — вероятно, сдетонировали снаряды, хранившие здесь оккупанты.

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