Из-за закона об "иноагентах" США вводят визовые ограничения для Грузии

Соединенные Штаты начнут новую политику визовых ограничений по Грузии из-за закона об "иноагентах".

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

"Сегодня я тоже начинаю всеобъемлющий пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией", — отметил Блинкен.

Госсекретарь США заявил, что при пересмотре отношений между двумя странами Вашингтон "будет учитывать действия Грузии при принятии собственных решений".

"По мере того, как граждане Грузии высказывались против этого закона, мы видели явные признаки кампании устрашения и применения насилия для подавления мирного инакомыслия. Как "закон о национальной безопасности", так и репрессивная тактика, используемая для подавления правомерного несогласия, подрывают грузинскую демократию и основные свободы, на которые имеет право грузинский народ, и противоречат давно заявленным целям Грузии — отраженной в ее конституции — евроатлантической интеграции и стратегическому партнерству с Соединенными Штатами", — утверждал госсекретарь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии состоялась самая большая демонстрация в современной истории.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Госдепе напомнили Тбилиси, кто действительно стремится втянуть Грузию в войну.

Читайте также: