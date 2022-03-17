Из-за землетрясения в Японии сошел с рельсов скоростной поезд: видео

Сила толчков имела магнитуду 7,4 - погибли два человека.

Вечером в среду, 16 марта, (по киевскому времени) произошло мощное землетрясение на северо-востоке Японии, в результате которого по меньшей мере два человека погибли и десятки получили ранения, а скоростной поезд сошел с рельсов.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на экстренные службы страны.

Также читайте Взрыв ядерного устройства или природное явление: в районе закрытого полигона КНДР произошло землетрясение

Самые мощные подземные толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы в префектурах Мияги и Фукусима — именно эти районы больше всего пострадали от землетрясения. Здесь погибли по меньшей мере два человека. Еще 92 человека получили ранения в разных районах островной страны.

В префектуре Аомори в результате землетрясения с рельсов сошел высокоскоростной поезд. Полностью восстановить движение пока не удалось.

Кроме того, землетрясение повлекло за собой отключение электроэнергии более чем в 2 миллионах домохозяйств.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил журналистам в четверг, 17 марта, что пока не было обнаружено никаких отклонений на атомных станциях в пострадавших районах.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, во Львовской области произошло землетрясение магнитудой 2,8 по шкале Рихтера. Источник земных толчков зафиксировали в 18:05. в районе Червонограда, на глубине 3 км.

Читайте также: