Избежать высокой смертности удастся лишь при большой удаче: в ВОЗ серозно обеспокоены высокой скоростью распространения "Омикрона"

Речь идет об очень серьезной ситуации и только о самом начале чрезвычайного ускорения распространения болезни.
Штамм коронавируса "Омикрон" имеет чрезвычайно высокую скорость распространения.
Об этом заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро, - информирует Sky News.
По его словам, этот штамм распространяется крайне быстро, с удвоением количества случаев каждые два-три дня.
В таких условиях избежать высокой смертности удастся лишь при большой удаче.
Спецпредставитель ВОЗ считает, что речь идет об очень серьезной ситуации и только о самом начале чрезвычайного ускорения распространения болезни.
В связи с "Омикроном" необходимо продолжать вакцинировать население, в том числе распределяя бустерные дозы вакцин. А также необходимо сократить распространение вируса за счет минимизации социальных контактов всем людям без исключения.
Эксперт признал, что не знает, насколько серьезной будет складывающаяся в дальнейшем ситуация, но призвал отнестись серьезно к его словам.
"Я полагаю, что в ближайшие недели появится весьма серьезная проблема", - резюмировал он.
Напомним, ученые из Гонконга доказали бессилие двух самых популярных вакцин против нового варианта вируса "Омикрон". В Pfizer-BioNTech или Coronavac не производится достаточный уровень сывороточных антител.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.