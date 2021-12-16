Избежать высокой смертности удастся лишь при большой удаче: в ВОЗ серозно обеспокоены высокой скоростью распространения "Омикрона"

Избежать высокой смертности удастся лишь при большой удаче: в ВОЗ серозно обеспокоены высокой скоростью распространения "Омикрона"

Речь идет об очень серьезной ситуации и только о самом начале чрезвычайного ускорения распространения болезни.

Штамм коронавируса "Омикрон" имеет чрезвычайно высокую скорость распространения.

Об этом заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро, - информирует Sky News.

По его словам, этот штамм распространяется крайне быстро, с удвоением количества случаев каждые два-три дня.

В таких условиях избежать высокой смертности удастся лишь при большой удаче.

Спецпредставитель ВОЗ считает, что речь идет об очень серьезной ситуации и только о самом начале чрезвычайного ускорения распространения болезни.

В связи с "Омикроном" необходимо продолжать вакцинировать население, в том числе распределяя бустерные дозы вакцин. А также необходимо сократить распространение вируса за счет минимизации социальных контактов всем людям без исключения.

Эксперт признал, что не знает, насколько серьезной будет складывающаяся в дальнейшем ситуация, но призвал отнестись серьезно к его словам.

"Я полагаю, что в ближайшие недели появится весьма серьезная проблема", - резюмировал он.

Напомним, ученые из Гонконга доказали бессилие двух самых популярных вакцин против нового варианта вируса "Омикрон". В Pfizer-BioNTech или Coronavac не производится достаточный уровень сывороточных антител.

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