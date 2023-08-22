Избежавшая ареста суперъяхта Путина смогла обойти санкции, ее экстренно переправили из Германии еще до вторжения

Яхта "Грейсфул" – одна из трех больших яхт Путина.
Команда российского оппозиционера Алексея Навального обнародовала фото яхты главы Кремля Владимира Путина "Грейсфул", которую экстренно переправили из Германии перед полномасштабным вторжением РФ в Украину во избежание санкций.
В расследовании на сайте "Навальный" также говорится о схемах обхода санкций для украшения яхты.
В общей сложности у Путнина нашли три больших яхты: "Олимпия", "Шехерезад", "Грейсфул".
Последняя оформлена не на президента России, но сделана именно для него.
"Шехерезаду" арестовали в порту Марина ди Каррара в Италии, а "Грейсфул" успели "эвакуировать" до попадания под санкции.
Именно "Грейсфул" 19 января 2022 года владелец поручил перевезти с верфи Blohm + Voss в Гамбурге (Германия), хотя ее ремонт там должен был продолжаться еще год и суперяхта была не готова. Яхту отбуксировали в Калининграде.
В июне 2023 года, на период проведения Петербургского международного экономического форума, обновленная "Грейсфул" пришла из Калининграда в Санкт-Петербург.
А прямо сейчас суперъяхта со специальным сопровождением через весь мир, по Северному морскому пути, идет в Сочи, сообщают у Навального.
На судне работают сотрудники Федеральной службы охраны РФ, а по морю яхта ходит с кортежем.
Осенью 2022 года ее заметили в водах Эстонии на пути из Петербурга в Калининград в сопровождении находящегося в подчинении в ФСБ российского катера береговой охраны "Грейсфул" дали конспиративное название "Косатка".
В кабинете Путина на "Грейсфуле" есть телефон спецсвязи "Престиж-ЦБ", который можно использовать для работы с информацией под грифом "совершенно секретно" органы власти.
Также есть папалубный план яхты "Грейсфул" и смета на ремонтные работы.
Наверху, на открытой палубе, расположена вертолетная площадка, салон с круглым столом на 12 мест, лифт для еды, большая ванна и две контрастные купели, характерные для резиденций Путина.
На палубе, на которой расположен капитанский мостик, есть лаунж-зона с роялем, тремя диванами и телевизором.
Содержащий "Грейсфул"
На палубе владельца размещен бассейн-трансформер, который может превращаться в танцпол или кинотеатр.
Там также обустроен обеденный зал со столом на 12 человек и камином. Есть там и хозяйственная зона из двух больших кают.
"Грейсфул" содержит каюты для мужчин и женщин.
В спальне владельца яхты расположена огромная кровать с колоннами. В соседнем от спальни помещении – каюта-кабинет со спецтелефоном и макетом другой яхты – "Шехерезады".
Кабинет владельца яхты
С главных кают по лестнице можно спуститься в спортзал, где стоят американские тренажеры для ног компании Hoist.
На этой же палубе находятся каюты для гостей и экипажа. А также несколько гидроциклов и два катера.
Сколько стоит яхта "Грейсфул"
Общий бюджет судна "Грейсфул" со всем ремонтом и развлечениями только на 2022 год составил 32 миллиона долларов или почти 3 миллиарда рублей по нынешнему курсу.
"Деревянные изделия потянули на 240 миллионов рублей, диван — на 4 миллиона рублей, ковры — на 6 миллионов, журнальный столик — почти 8 миллионов, установка двух палубных каминов — 10 миллионов, стыкующийся к яхте морской бассейн — 208 миллионов рублей", – говорится в расследовании.
На "Грейсфуле" также покупали дорогую посуду, расческу за 11 000 рублей (почти как прожиточный минимум в РФ), нарды за полмиллиона рублей и три бронированных зонтика по 1,2 млн каждый.
Яхта "Грейсфул" через несколько месяцев после начала войны попала к американским санкциям, но ради ее ремонта была выстроена сложная система, целая инфраструктура из помощников в Европе, Турции и Дубае, которые в ежедневном режиме помогают обходить американские санкции.
Напомним, Украина взыскала к доходу государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Беларуси, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска.
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