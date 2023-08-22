Избежавшая ареста суперъяхта Путина смогла обойти санкции, ее экстренно переправили из Германии еще до вторжения

Команда российского оппозиционера Алексея Навального обнародовала фото яхты главы Кремля Владимира Путина "Грейсфул", которую экстренно переправили из Германии перед полномасштабным вторжением РФ в Украину во избежание санкций.

В расследовании на сайте "Навальный" также говорится о схемах обхода санкций для украшения яхты.

В общей сложности у Путнина нашли три больших яхты: "Олимпия", "Шехерезад", "Грейсфул".

Очередная яхта Путина Фото: скрин видео канала "Алексей Навальный"

Последняя оформлена не на президента России, но сделана именно для него.

"Шехерезаду" арестовали в порту Марина ди Каррара в Италии, а "Грейсфул" успели "эвакуировать" до попадания под санкции.

Именно "Грейсфул" 19 января 2022 года владелец поручил перевезти с верфи Blohm + Voss в Гамбурге (Германия), хотя ее ремонт там должен был продолжаться еще год и суперяхта была не готова. Яхту отбуксировали в Калининграде.

В июне 2023 года, на период проведения Петербургского международного экономического форума, обновленная "Грейсфул" пришла из Калининграда в Санкт-Петербург.

А прямо сейчас суперъяхта со специальным сопровождением через весь мир, по Северному морскому пути, идет в Сочи, сообщают у Навального.

На судне работают сотрудники Федеральной службы охраны РФ, а по морю яхта ходит с кортежем.

Осенью 2022 года ее заметили в водах Эстонии на пути из Петербурга в Калининград в сопровождении находящегося в подчинении в ФСБ российского катера береговой охраны "Грейсфул" дали конспиративное название "Косатка".

В кабинете Путина на "Грейсфуле" есть телефон спецсвязи "Престиж-ЦБ", который можно использовать для работы с информацией под грифом "совершенно секретно" органы власти.

Также есть папалубный план яхты "Грейсфул" и смета на ремонтные работы.

Наверху, на открытой палубе, расположена вертолетная площадка, салон с круглым столом на 12 мест, лифт для еды, большая ванна и две контрастные купели, характерные для резиденций Путина.

На палубе, на которой расположен капитанский мостик, есть лаунж-зона с роялем, тремя диванами и телевизором.

На палубе владельца яхты "Грейсфул" находится бассейн-трансформер Фото: скрин видео "Алексей Навальный"

Содержащий "Грейсфул"

На палубе владельца размещен бассейн-трансформер, который может превращаться в танцпол или кинотеатр.

Там также обустроен обеденный зал со столом на 12 человек и камином. Есть там и хозяйственная зона из двух больших кают.

"Грейсфул" содержит каюты для мужчин и женщин.

В спальне владельца яхты расположена огромная кровать с колоннами. В соседнем от спальни помещении – каюта-кабинет со спецтелефоном и макетом другой яхты – "Шехерезады".

Кабинет владельца яхты

С главных кают по лестнице можно спуститься в спортзал, где стоят американские тренажеры для ног компании Hoist.

На этой же палубе находятся каюты для гостей и экипажа. А также несколько гидроциклов и два катера.

Яхта Путина "Грейсфул" Фото: скрин видео "Алексей Навальный"

Сколько стоит яхта "Грейсфул"

Общий бюджет судна "Грейсфул" со всем ремонтом и развлечениями только на 2022 год составил 32 миллиона долларов или почти 3 миллиарда рублей по нынешнему курсу.

"Деревянные изделия потянули на 240 миллионов рублей, диван — на 4 миллиона рублей, ковры — на 6 миллионов, журнальный столик — почти 8 миллионов, установка двух палубных каминов — 10 миллионов, стыкующийся к яхте морской бассейн — 208 миллионов рублей", – говорится в расследовании.

На "Грейсфуле" также покупали дорогую посуду, расческу за 11 000 рублей (почти как прожиточный минимум в РФ), нарды за полмиллиона рублей и три бронированных зонтика по 1,2 млн каждый.

Яхта "Грейсфул" через несколько месяцев после начала войны попала к американским санкциям, но ради ее ремонта была выстроена сложная система, целая инфраструктура из помощников в Европе, Турции и Дубае, которые в ежедневном режиме помогают обходить американские санкции.

Напомним, Украина взыскала к доходу государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Беларуси, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска.