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Избежавшая ареста суперъяхта Путина смогла обойти санкции, ее экстренно переправили из Германии еще до вторжения

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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Избежавшая ареста суперъяхта Путина смогла обойти санкции, ее экстренно переправили из Германии еще до вторжения

"Грейсфул" Путина Фото: navalny.com

Яхта "Грейсфул" – одна из трех больших яхт Путина.

Команда российского оппозиционера Алексея Навального обнародовала фото яхты главы Кремля Владимира Путина "Грейсфул", которую экстренно переправили из Германии перед полномасштабным вторжением РФ в Украину во избежание санкций.

В расследовании на сайте "Навальный" также говорится о схемах обхода санкций для украшения яхты.

В общей сложности у Путнина нашли три больших яхты: "Олимпия", "Шехерезад", "Грейсфул".

Очередная яхта Путина Фото: скрин видео канала
Очередная яхта Путина Фото: скрин видео канала "Алексей Навальный"

Последняя оформлена не на президента России, но сделана именно для него.

"Шехерезаду" арестовали в порту Марина ди Каррара в Италии, а "Грейсфул" успели "эвакуировать" до попадания под санкции.

Именно "Грейсфул" 19 января 2022 года владелец поручил перевезти с верфи Blohm + Voss в Гамбурге (Германия), хотя ее ремонт там должен был продолжаться еще год и суперяхта была не готова. Яхту отбуксировали в Калининграде.

В июне 2023 года, на период проведения Петербургского международного экономического форума, обновленная "Грейсфул" пришла из Калининграда в Санкт-Петербург.

А прямо сейчас суперъяхта со специальным сопровождением через весь мир, по Северному морскому пути, идет в Сочи, сообщают у Навального.

На судне работают сотрудники Федеральной службы охраны РФ, а по морю яхта ходит с кортежем.

Осенью 2022 года ее заметили в водах Эстонии на пути из Петербурга в Калининград в сопровождении находящегося в подчинении в ФСБ российского катера береговой охраны "Грейсфул" дали конспиративное название "Косатка".

В кабинете Путина на "Грейсфуле" есть телефон спецсвязи "Престиж-ЦБ", который можно использовать для работы с информацией под грифом "совершенно секретно" органы власти.

Также есть папалубный план яхты "Грейсфул" и смета на ремонтные работы.

Наверху, на открытой палубе, расположена вертолетная площадка, салон с круглым столом на 12 мест, лифт для еды, большая ванна и две контрастные купели, характерные для резиденций Путина.

На палубе, на которой расположен капитанский мостик, есть лаунж-зона с роялем, тремя диванами и телевизором.

На палубе владельца яхты
На палубе владельца яхты "Грейсфул" находится бассейн-трансформер Фото: скрин видео "Алексей Навальный"

Содержащий "Грейсфул"

На палубе владельца размещен бассейн-трансформер, который может превращаться в танцпол или кинотеатр.

Там также обустроен обеденный зал со столом на 12 человек и камином. Есть там и хозяйственная зона из двух больших кают.

"Грейсфул" содержит каюты для мужчин и женщин.

В спальне владельца яхты расположена огромная кровать с колоннами. В соседнем от спальни помещении – каюта-кабинет со спецтелефоном и макетом другой яхты – "Шехерезады".

Кабинет владельца яхты

С главных кают по лестнице можно спуститься в спортзал, где стоят американские тренажеры для ног компании Hoist.

На этой же палубе находятся каюты для гостей и экипажа. А также несколько гидроциклов и два катера.

Яхта Путина
Яхта Путина "Грейсфул" Фото: скрин видео "Алексей Навальный"

Сколько стоит яхта "Грейсфул"

Общий бюджет судна "Грейсфул" со всем ремонтом и развлечениями только на 2022 год составил 32 миллиона долларов или почти 3 миллиарда рублей по нынешнему курсу.

"Деревянные изделия потянули на 240 миллионов рублей, диван — на 4 миллиона рублей, ковры — на 6 миллионов, журнальный столик — почти 8 миллионов, установка двух палубных каминов — 10 миллионов, стыкующийся к яхте морской бассейн — 208 миллионов рублей", – говорится в расследовании.

На "Грейсфуле" также покупали дорогую посуду, расческу за 11 000 рублей (почти как прожиточный минимум в РФ), нарды за полмиллиона рублей и три бронированных зонтика по 1,2 млн каждый.

Яхта "Грейсфул" через несколько месяцев после начала войны попала к американским санкциям, но ради ее ремонта была выстроена сложная система, целая инфраструктура из помощников в Европе, Турции и Дубае, которые в ежедневном режиме помогают обходить американские санкции.

Напомним, Украина взыскала к доходу государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Беларуси, а именно составляющие системы электрического авиационного пуска.

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Дата публикации
Просмотры
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