Сбитие американского истребителя F-15: появилось видео пилота в первые минуты после катапультирования

F-15 / © Associated Press

Реклама

В сети появилось видео с американским пилотом истребителя F-15, который катапультировался после сбивания самолета. На кадрах видно, как местные жители подходят к военному и спрашивают, не получил ли он ранения. По предварительной информации, его состояние удовлетворительное.

Видео обнародует канал "Новости. Live".

Дата публикации 22:33, 02.03.26 Количество просмотров 24 Ошибочно сбили F-15 США в Кувейте

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания против Ирана противовоздушная оборона Кувейта ошибочно сбила три американских истребителя F-15E Strike Eagle. Инцидент произошел на фоне масштабной атаки Ирана с использованием баллистических ракет, дронов и авиации.

Реклама

По данным Центрального командования США (CENTCOM), пилоты успели катапультироваться. Власти Кувейта и американские военные начали расследование, чтобы установить обстоятельства и причины инцидента.

Ранее также сообщалось о падении одного из истребителей F-15 Eagle ВВС США на территории Кувейта. Самолет потерпел крушение, однако пилот безопасно оставил борт до столкновения с землей.