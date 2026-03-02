- Дата публикации
Сбитие американского истребителя F-15: появилось видео пилота в первые минуты после катапультирования
В сети опубликовали видео американского пилота F-15 после катапультирования в Кувейте.
В сети появилось видео с американским пилотом истребителя F-15, который катапультировался после сбивания самолета. На кадрах видно, как местные жители подходят к военному и спрашивают, не получил ли он ранения. По предварительной информации, его состояние удовлетворительное.
Видео обнародует канал "Новости. Live".
Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания против Ирана противовоздушная оборона Кувейта ошибочно сбила три американских истребителя F-15E Strike Eagle. Инцидент произошел на фоне масштабной атаки Ирана с использованием баллистических ракет, дронов и авиации.
По данным Центрального командования США (CENTCOM), пилоты успели катапультироваться. Власти Кувейта и американские военные начали расследование, чтобы установить обстоятельства и причины инцидента.
Ранее также сообщалось о падении одного из истребителей F-15 Eagle ВВС США на территории Кувейта. Самолет потерпел крушение, однако пилот безопасно оставил борт до столкновения с землей.