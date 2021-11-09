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Избиение Саакашвили и авария контейнеровоза в Японском море. Пять новостей, которые вы могли проспать

Избиение Саакашвили и авария контейнеровоза в Японском море. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua

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Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В Пентагоне заявили о беспокойстве в связи с передвижением войск Российской Федерации на границе с Украиной. Читать дальше –>
  • В Приморском крае РФ у мыса Козино Японского моря панамский контейнеровоз "Rise Shine" с 14 членами экипажа сел на мель и разломился пополам. Читать дальше –>
  • Бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил об избиении после госпитализации в тюремную больницу. Читать дальше –>
  • В Германии на фоне замедления вакцинации заявили о новом рекорде по уровню заболеваемости COVID-19. Читать дальше –>
  • В американском штате Калифорния супруги из Лос-Анджелеса подали в суд на репродуктивную клинику из-за получения эмбриона от другой пары. Читать дальше –>
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