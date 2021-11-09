Избиение Саакашвили и авария контейнеровоза в Японском море. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Пентагоне заявили о беспокойстве в связи с передвижением войск Российской Федерации на границе с Украиной. Читать дальше –>
- В Приморском крае РФ у мыса Козино Японского моря панамский контейнеровоз "Rise Shine" с 14 членами экипажа сел на мель и разломился пополам. Читать дальше –>
- Бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил об избиении после госпитализации в тюремную больницу. Читать дальше –>
- В Германии на фоне замедления вакцинации заявили о новом рекорде по уровню заболеваемости COVID-19. Читать дальше –>
- В американском штате Калифорния супруги из Лос-Анджелеса подали в суд на репродуктивную клинику из-за получения эмбриона от другой пары. Читать дальше –>