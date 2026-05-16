Избиение украинских подростков в Варшаве: прокуратура требует ареста для нападавших

Полиция Польши / © sxc.hu

В Польше прокуратура подала ходатайство об аресте на три месяца для лиц, подозреваемых в жестоком избиении украинских подростков. Инцидент, вызвавший значительный резонанс, произошел в Варшаве.

Об этом сообщает «Польское радио».

Нападение с газом и кастетами

По данным следствия, событие произошло 7 мая на Свентокшиском мосту в польской столице. Группа из пяти человек, среди которых трое несовершеннолетних в возрасте до 17 лет, совершила дерзкое нападение на подростков из Украины. Нападавшие действовали с особой жестокостью: они применили против украинцев слезоточивый газ, избивали их кулаками и ногами. Кроме того, во время избиения злоумышленники использовали посторонние предметы.

В результате атаки потерпевшие получили серьезные травмы. Согласно заявлению правоохранителей, нападавшие нанесли одному из украинских подростков телесные повреждения, которые привели к длительному расстройству здоровья и нарушению функций организма, которые существенно повлияли на его повседневную жизнь. Очевидцы и жертвы отмечают, что злоумышленники вели себя агрессивно и раньше пугали людей в городском транспорте.

Нападавшим грозит реальный срок

Прокуратура и эксперты, расследующие это дело, настаивают на применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на три месяца из-за высокой общественной опасности преступления.

Следственные действия продолжаются. Если вина нападающих будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Дело находится под особым контролем правоохранительных органов Польши.

Напомним, в Варшаве полиция расследует нападение на группу подростков, которое произошло вечером 7 мая на Свентокшиском мосту. Больше всех пострадал 16-летний гражданин Украины Артем — после избиения его госпитализировали с тяжелыми травмами. Еще двое подростков также получили травмы. По информации польских СМИ, у Артема диагностировали перелом черепа и многочисленные травмы лица. Ему была проведена операция.

