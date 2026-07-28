Избиение украинцев в Польше: что грозит задержанным нападавшим

В Польше суд решает судьбу задержанных, напавших на украинскую пару / © Фото из открытых источников

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Двум польским мужчинам, задержанным по подозрению в нападении на украинскую пару во Вроцлаве 26 июля, уже официально выдвинуто подозрение в умышленном избиении и применении физического насилия на почве национальной ненависти. В настоящее время районный суд Вроцлава-Фабричной должен в течение двадцати четырех часов рассмотреть запрос правоохранителей и избрать меру пресечения.

Об этом сообщил представитель Окружной прокуратуры во Вроцлаве Якуб Длубач в комментарии «Укринформ».

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Подозрения и угроза заключения

По словам представителя прокуратуры, правоохранители уже провели подробный допрос двух подозреваемых по этому резонансному делу. Злоумышленники категорически не признали свою вину в совершенном преступлении на основе национальной нетерпимости.

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Однако следователи отмечают, что один из задержанных мужчин дал подробные объяснения своих агрессивных действий во время допроса. Его сообщник выбрал другую тактику и полностью отказался от предоставления каких-либо показаний.

Поиски третьего соучастника

В то же время, польские правоохранительные органы продолжают масштабные оперативные меры, чтобы привлечь к ответственности всех участников этого дерзкого нападения. Третий фигурант дела, принимавший непосредственное участие в избиении, скрывается от правосудия.

«Полиция принимает меры по установлению места нахождения и задержанию подозреваемого», — подчеркнул Длубач.

Судьи должны оперативно рассмотреть ходатайство стороны обвинения по поводу временного ареста для уже пойманных злоумышленников. Ожидается, что в ближайшее время местные власти предоставят новые детали по ходу розыскных действий.

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Нападение на украинцев во Вроцлаве: последние новости

Напомним, что местные полицейские оперативно задержали двух мужчин в возрасте 27 и 45 лет , имеющих предварительные судимости за различные правонарушения. Один из фигурантов удалось схватить благодаря молниеносной работе контртеррористического подразделения именно в тот момент, когда он пытался срочно покинуть территорию города.

Со своей стороны, представители украинского дипломатического ведомства выразили надежду на максимально объективное расследование этого инцидента и привлечение виновных к ответственности. В украинском Министерстве иностранных дел также призвали отдельных польских политиков воздержаться от разжигания вражды, что может провоцировать подобные акты насилия в обществе.

Впоследствии в польских СМИ появилась информация, что одним из задержанных оказался известный боксер и боец смешанных единоборств с большим криминальным прошлым. По данным расследователей, этот нападающий ранее отсидел десять лет за решеткой, а его сообщник является представителем группировки местных футбольных хулиганов.

Сам конфликт вспыхнул возле местного супермаркета только потому, что агрессивные молодые люди услышали украинский акцент и решили выяснить национальность девушки. После короткой словесной перепалки злоумышленники подошли к украинцам на улице и жестоко избили парня и его спутницу.

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