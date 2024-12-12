Избиения, электрошокеры и голод: пленный азовец во время суда в РФ заявил о пытках

Украинский военнопленный, защитник "Азовстали" Александр Максимчук, которого суд в Ростове-на-Дону признал виновным в террористической деятельности, после оглашения приговора заявил, что вину не признает и будет подавать апелляцию. Украинец также рассказал о пытках, которым его подвергали за почти 2,5 года пребывания в российском плену.

Запись речи Максимчука опубликовало российское издание "Медиазона".

По информации журналистов, Александр Максимчук попал в плен во время обороны Мариуполя в мае 2022 года. Он пережил теракт в колонии в Еленовке, а затем до весны 2024 года находился в СИЗО-2 в Таганроге. Затем военнопленного перевезли в Ростов-на-Дону, где летом этого года его дело начал рассматривать Южный окружной военный суд.

В декабре суд признал 30-летнего Максимчука виновным в участии в террористическом сообществе (полк "Азов" – ред.) и прохождении обучения в целях террористической деятельности. Приговор суда – 20 лет колонии строгого режима.

"Это стандартные обвинения, инкриминируемые в России пленным бойцам Азова", — отметили журналисты.

Также сообщается, что до начала заседания гособвинитель спросил пленного азовца, будет ли он обжаловать приговор, или возможно он "хочет скорее на обмен". В ответ Максимчук заявил, что ему "нечего терять", поэтому он будет подавать апелляцию.

"Я не согласен с решением суда, и буду его обжаловать, потому что я считаю себя невиновным человеком, привлеченным к уголовной ответственности. Я — солдат, я выполнял приказы государства Украина, ни о чем не жалею, ни в чем не раскаиваюсь", – заявил украинец после оглашения приговора в разговоре с журналистами.

Он также сообщил, что места, где содержатся украинские военнопленные, фактически являются пыточными.

"Меня били, пытали, я голодал. Ко мне применяли все мыслимые и немыслимые методы давления… Также причиняли мне морально-психологическое давление с применением спецсредств, а именно портативных электрошокеров. Это все было сделано с целью, чтобы я признал объединение полк "Азов" террористической организацией, которое таковой не является. И я убежден, что я смогу в будущем это доказать", – отметил азовец.

Он добавил, что после 2,5 лет плена "даже не представляет, как это — быть свободным человеком".

"Мне терять особо нечего", – подытожил Александр Максимчук.

По информации издания, после суда Александра Максимчука снова этапировали в Таганрог.

Напомним, журналисты обнаружили место в Беларуси, где пытали украинских пленных. "Фильтрационный лагерь" оккупанты устроили на территории белорусского госпредприятия. Среди пленников там были и дети.

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