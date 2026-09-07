Избили и бросили бутылку в голову: в Польше напали на украинцев из-за песни

Полиция Польши / © Associated Press

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В польском Гданьске на пляже Бжезно напали на украинцев из-за национальной розни. Конфликт разразился из-за украинской песни с телефона 19-летней девушки, после чего злоумышленники избили потерпевших и разбили об голову девушки стеклянную бутылку.

Об этом сообщило польское издание Puls Gdańska.

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Событие произошло еще в ночь на 13 июня. Одна из пострадавших — украинка Олеся, проживающая в Польше уже четыре года. По ее словам, в тот вечер она находилась на пляже вместе с другом. Конфликт разразился в тот момент, когда девушка отходила в туалет.

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«Я просто хотела в туалет на пляже, а в моем телефоне играла украинская песня. Трое парней и девушка начали кричать на меня, что я бандеровская шлюха и что мне нужно отвалить в Украину. Я вернулась к другу и сказала, что хочу домой, чтобы ничего не произошло. Но когда мы возвращались от входа на пляж, девушка закричала, что убьет меня, а ее парень попытался остановить ее. Когда он больше не мог ее держать, она ударила меня ногой», — рассказала Олеся.

После этого один из ребят ушел, а остальные трое — двое юношей и девушка — начали вместе бить ногами подругу потерпевшей, которая уже лежала на земле. По словам девушки, она пыталась защитить подругу и снять нападающих на телефон, однако те продолжали наносить удары.

Когда пострадавшие шли к трамвайной остановке, нападавшие бросили в Олесю стеклянную бутылку. Она разбилась и ранила девушку.

«Я сразу уехала в отделение неотложной помощи, где через некоторое время мне очистили рану и наложили швы. Стекло проникло примерно на семь или восемь миллиметров, так говорилось в документации. На следующий день после инцидента это выглядело ужасно, но сейчас раны зажили и не столь заметны», — отметила потерпевшая.

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В Польше напали на украинцев из-за песни. Фото: Puls Gdanska. / © соцмережі

Девушка отметила, что за четыре года проживания в городе это уже не первый случай враждебности из-за ее национальности. Она добавила, что не чувствует себя в безопасности, ведь любой может обидеть или напасть на нее, а постоять за себя она не всегда способна.

«Никогда не стоит судить кого по стране происхождения или цвету лица, потому что это вообще не имеет значения. Мы все люди», — подчеркнула она.

Расследованием дела занимаются работники 6-го отделения полиции в Гданьске. В конце августа правоохранители обнародовали фотографии подозреваемых. В полиции подтверждают, что производство остается открытым, а злоумышленников разыскивают для привлечения к ответственности.

Украинцы в Польше — последние новости

Напомним, украинцы все чаще выезжают из Польши. По данным Евростата, только в течение июля количество граждан Украины со статусом временной защиты в стране сократилось более чем на восемь тысяч.

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