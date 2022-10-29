Избили трое неизвестных в масках: в Московской области из воинской части скрылся "мобик"

В Московской области из воинской части сбежал мобилизованный, потому что его избили. Перед этим он якобы имел напряженные отношения с командиром.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что "мобику" 23 года. Евгения мобилизовали в начале октября из Красногорска. После распределения он попал в Военную академию воздушно-космической обороны имени Жукова в Твери. Молодой человек говорит, мол, у него сразу не сложились отношения с командиром: более двух недель они не ладили друг с другом. Впрочем, 26 октября на Евгения напали.

Молодой человек говорит, что на него с кулаками набросились трое неизвестных в масках. После этого инцидента он решил скрыться из части, мол, чтобы зафиксировать все повреждения. Вечером дождался отбоя, переоденусь, вылез через окно и поехал в Волоколамскую больницу.

В медучреждении у него диагностировали ушибы головы, ссадины на лице и теле, а затем отправили в местный ОВД. Уже оттуда Евгения отправили в военкомат.

Российская мобилизация

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что якобы завершилась "долевая" мобилизация. Мол, удалось собрать запланированные 300 тысяч солдат. Чтобы еще — 82 тысячи уже отправили на войну.

Между тем, теперь Госдума разрешила мобилизовать людей с судимостью за тяжкие преступления. Воевать пойдут те, кто недавно отсидел за убийства, грабежи, разбой и наркоторговлю.

Впрочем, не все так хорошо, как описывают в РФ. Например, Рыбинскую Ярославской области силовики перекрыли выходы завода "Газовые турбины", чтобы выловить мужчин-призывников и раздать им повестки.

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