Драка / © Фото из открытых источников

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Во Вроцлаве группа молодых людей жестоко избила 19-летнего украинца после того, как услышала, что он разговаривает по телефону на украинском языке. Молодой человек получил перелом носа и другие травмы, а полиция начала расследование.

Об этом пишет radiowroclaw.pl.

Инцидент произошел вечером 4 июля на острове Слодова во Вроцлаве. По словам потерпевшего Владимира, он отдыхал с девушкой и друзьями, когда позвонил по телефону матери и разговаривал на украинском языке. После этого к нему подошел незнакомый парень, требовавший отдать электронную сигарету. Услышав отказ, он позвал других молодых людей.

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«Они начали бить меня по голове» — история потерпевшего

По словам потерпевшего, нападавшие свалили его на землю и стали бить ногами и руками.

«Потом они стали избивать меня по голове. Я ничего не видел, не мог защититься, потому что футболка закрыла мне лицо. Они били меня ногами. Мне сломали нос, две носовые кости и повредили хрящ», — рассказал Владимир.

После приступа парень был весь в крови, а его одежда была разорвана.

«Я был весь в крови, футболка порвана, цепочка сорвана. А когда приехала полиция, я услышал, как они смеялись, что избили украинца», — добавил он.

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Друзья потерпевшего вызвали полицию и скорую помощь. Нападавшие скрылись еще до прибытия правоохранителей. Сначала инцидент квалифицировали как драку, однако после медицинского обследования, подтвердившего травмы средней степени тяжести, потерпевший вместе с родителями подал официальное заявление в полицию.

В полиции Вроцлава подтвердили, что начали расследование.

Отец потерпевшего Игорь не может понять, почему обычный телефонный разговор на украинском языке стал поводом для такого насилия.

«Он говорит на украинском и русском. Именно это вызвало такую агрессию. Почему? Не дай Бог, чтобы кто-нибудь попал в такую ситуацию. Они просто избили одного человека как животные. Такой агрессии не должно быть», — подчеркнул мужчина.

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Родители парня обратились ко всем, кто был свидетелем нападения, с просьбой обратиться в полицию и помочь установить лиц, причастных к избиению. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства инцидента.

Преступления против украинцев за рубежом — последние новости

К сожалению, это не первый случай, когда украинские становятся жертвами преступлений за пределами родины.

В прошлом году Германию всколыхнула история о 16-летней беженке, которую агрессивный иностранец хладнокровно толкнул под товарный поезд на вокзале во Фридланде. Девушка разговаривала с дедушкой по телефону в момент, когда поезд на скорости 100 км/ч оборвал ее жизнь. Недавно суд признал 31-летнего гражданина Ирака невменяемым из-за параноидной шизофрении и направил его в психиатрическую клинику, хотя власти должны депортировать его из ЕС еще до этой трагедии.

А несколько месяцев назад в США 21-летнюю украинку Екатерину Товмаш, которая искала убежище от войны, была расстреляна в своей кровати на глазах у детей. Бывший парень девушки ехал семь часов через несколько штатов, чтобы ворваться в ее дом в Северной Каролине. Нападающий убил и саму украинку, и ее нового партнера, военнослужащего армии США, заставив перед этим маленького брата разбудить сестру перед смертью.

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