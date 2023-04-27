Избитый до неузнаваемости экс-конкурент Лукашенко попал в больницу: оппозиция сделала заявление

Белорусский политзаключенный, экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико оказался в больнице с многочисленными телесными повреждениями и пневмотораксом.

Об этом сообщила "Радыё Свабода" и Telegram-канал "Рабочы Рух".

Сначала "Рабочы Рух" сообщил, что в ночь на 25 апреля Бабарико попал в больницу с "множественными телесными повреждениями". Этот факт 27 апреля был подтвержден в новополоцкой центральной городской больнице.

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"Бабарико в хирургии", — сказали в медучреждении безо всяких деталей.

"У пациента по фамилии Бабарико, 1963 года рождения, попавшего в больницу Новополоцка, взяты анализы, он проходит медицинское обследование", – сообщил анонимный источник.

Впоследствии в "Рабочы Рух" сообщили, что Бабарико находится в отделении хирургии, в состоянии средней тяжести. Известно, что у него пневмоторакс (жидкость в лёгких).

"Приехал со следами побоев, даже не узнали, пока не увидели имя прибывшего!" – говорится в сообщении.

Белорусская оппозиционер Светлана Тихановская прокомментировала инцидент и выдвинула требование публично продемонстрировать, в каком состоянии Бабарико.

"Мы требуем допуска к нему адвокатов и родственников. Любые другие действия будут расцениваться как умышленное причинение вреда жизни и здоровью", – написала Тихановская в Сети.

Что известно о Викторе Бабарико

Бабарико до мая 2020 года возглавлял "Белгазпромбанк". Он ушел с поста, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. Бабарико не смог даже зарегистрироваться, ведь против него возбудили уголовное дело и арестовали его вместе с сыном Эдуардом, который являлся руководителем избирательного штаба.

В 2021 году Бабарико осудили на 14 лет лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. Мужчина не признает себя виновным по всем пунктам обвинения.

На сегодняшний день Бабарико отбывает наказание в исправительной колонии в Новополоцке.

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