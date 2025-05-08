- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 3423
- Время на прочтение
- 1 мин
Избран новый Папа Римский: из трубы Сикстинской капеллы идет белый дым
Белый дым из трубы Сикстинской часовни свидетельствует, что избран новый Папа Римский.
Сегодня, 8 мая, в Ватикане после двух неудачных попыток кардиналы избрали нового Папу Римского — из трубы Сикстинской капеллы пошел белый дым.
Об этом пишет Vatican News.
«В 18:08 в четверг, 8 мая 2025 г., из трубы Сикстинской часовни пошел белый дым. Кардиналы, собранные на Конклаве, избрали 267 Епископа Рима. Торжественный звон созывает римлян, паломников и туристов на площадь Святого Петра», — говорится в сообщении.
Выбрать Папу удалось на следующий день конклава. Кто именно стал новым понтификом, станет известно в ближайшее время. Объявление особы нового Папы состоится с балкона собора Святого Петра. Сейчас на площадь собираются радостные паломники и туристы, чтобы своими глазами увидеть нового главу Католической церкви.
ТСН.ua продолжает следить за происходящим в Ватикане.
Напомним, в Ватикане проходит конклав, на котором кардиналы выбирали нового Папу Римского после смерти Франциска.
21 апреля умер Папа Римский Франциск, возглавлявший Католическую церковь с 2013 года.
В выборах Папы Римского принял участие украинец. Также мы писали, что среди кандидатов на Святой Престол — африканец и филиппинец.