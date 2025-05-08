Избран новый Папа Римский: из трубы Сикстинской капеллы идет белый дым

В Ватикане избрали нового Папу Римского / © Vatican News

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Сегодня, 8 мая, в Ватикане после двух неудачных попыток кардиналы избрали нового Папу Римского — из трубы Сикстинской капеллы пошел белый дым.

Об этом пишет Vatican News.

«В 18:08 в четверг, 8 мая 2025 г., из трубы Сикстинской часовни пошел белый дым. Кардиналы, собранные на Конклаве, избрали 267 Епископа Рима. Торжественный звон созывает римлян, паломников и туристов на площадь Святого Петра», — говорится в сообщении.

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Выбрать Папу удалось на следующий день конклава. Кто именно стал новым понтификом, станет известно в ближайшее время. Объявление особы нового Папы состоится с балкона собора Святого Петра. Сейчас на площадь собираются радостные паломники и туристы, чтобы своими глазами увидеть нового главу Католической церкви.

Дата публикации 19:31, 08.05.25 Количество просмотров 90 В Ватикане выбрали нового Папу: колокола созывают верующих на площадь Святого Петра

ТСН.ua продолжает следить за происходящим в Ватикане.

Напомним, в Ватикане проходит конклав, на котором кардиналы выбирали нового Папу Римского после смерти Франциска.

21 апреля умер Папа Римский Франциск, возглавлявший Католическую церковь с 2013 года.

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В выборах Папы Римского принял участие украинец. Также мы писали, что среди кандидатов на Святой Престол — африканец и филиппинец.