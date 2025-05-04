Избрание нового Папы: как понтифики выбирают себе имя и почему не оставляют свое

Папа Франциск / © Associated Press

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Новоизбранный Папа заменяет свое имя, когда становится главой Римско-католической церкви. Этот выбор имеет большое символическое значение, поскольку задает тон всему понтификату.

Об этом говорится в материале CNN.

В чем содержание замены имени

Авторы материала приводят пример Святого Петра, одного из 12 апостолов, получившего свое новое имя от Иисуса еще до того, как возглавил Церковь.

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«Первым понтификом, официально изменившим имя после избрания, был Папа Иоанн II (533–535 годы). Он отказался от своего языческого имени Меркурий (Mercurius). В Х веке после избрания Петр Канепанова представился Иоанном XIV, чтобы избежать титула Петра II», — говорится в материале.

Такое имя не может быть использовано прежде всего из-за проявления уважения к апостолу Петру, первому Папе Церкви, а также через пророчество, согласно которому Папа Петр II станет последним Папой перед концом света.

«Изменение имени привычная практика: особенно Папы из Франции или Германии часто выбирают себе имена с итальянским звучанием для гармонии с предшественниками», — говорится в статье.

Лишь несколько понтификов, таких как Марцелл II и Адриан VI, оставляли свои имена.

Каждое имя имеет исторические коннотации как положительные, так и противоречивые. Имя может намекать на продолжение курса реформ, ссылку на популярного или сильного Папу прошлого или святого-защитника определенной идеи.

Так, Папа Франциск избрал имя в честь святого Франциска из Ассизи — символа мира, любви к природе и заботы о бедных. Это имя четко обозначило его приоритеты.

А вот Папа Бенедикт XVI обратился к святому Бенедикту и Папе Бенедикту XV, известному своей миротворческой деятельностью во время Первой мировой войны.

Напомним, пока мир оплакивает смерть Папы Франциска в возрасте 88 лет, в Ватикане готовятся к конклаву для избрания его преемника. Но среди верующих и исследователей снова упоминается загадочное «Пророчество пап», написанное еще более 400 лет назад.

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