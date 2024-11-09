Избрание Трампа "изменило риторику по отношению к Украине" — аналитик

Избрание Трампа вызывает в Украине пересмотр подхода к переговорам и подготовку к диалогу

Избранный США президент Дональд Трамп вступит в должность всего через два месяца, но он уже формирует политику США в двух основных горячих точках: Израиле и Украине.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Победа Трампа, а также вероятность того, что он будет пытаться вносить серьезные изменения в политику, вызывают отклик в обеих странах и далеко за их пределами, учитывая телефонные звонки лидерам обеих стран и ожидаемый еще один разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Один бывший чиновник администрации Трампа, пожелавший остаться неназванным, заявил, что избранный президент получит немедленное преимущество благодаря восприятию того, что он будет жестче своего предшественника. Противники США могут изменить свое поведение раньше времени — некоторые сдержатся под угрозой возмездия со стороны США, а другие попытаются использовать оставленные рычаги влияния до того, как президент Джо Байден покинет свой пост.

Это наиболее ощутимо в Украине. Во время кампании Трамп пообещал разрешить украинский кризис ко дню инаугурации, и президент Владимир Зеленский уже пытается действовать соответственно. Генеральный директор Tesla и поклонник Трампа Илон Маск присутствовал в комнате во время телефонного разговора Зеленского с Трампом на этой неделе, согласно источнику, знакомому с ситуацией. Ранее Маск выступал за решение путем переговоров, где бы Украина отказалась от части своей территории.

Избрание Трампа «изменило украинскую риторику и планирование переговоров», — отметила Шелби Магид, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета. Она добавила, что Украина "движется к признанию реальности переговоров, зная, что Трамп победил".

Переход от выборов к инаугурации всегда сопровождается турбулентностью, особенно когда меняется партия президента. В этом году это еще острее, учитывая убедительную победу Трампа и его решимость изменить политику Байдена.

Зеленский, приветствуя Трампа с избранием в Twitter, выразил надежду на совместную работу по достижению «мира через силу» и развитию взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества.

На встрече с европейскими лидерами Зеленский заявил, что уступки Киева будут «неприемлемыми для Украины и самоубийственными для всей Европы».

Путин поздравил Трампа с победой и заявил, что готов к переговорам с новым американским лидером, отметив, что следует обратить внимание на стремление возобновить отношения с Россией и содействовать урегулированию украинского кризиса.

Больше всего от избрания Трампа выигрывает Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху — давний союзник Трампа, и у них напряженные отношения с Байденом из-за израильской кампании в секторе Газа. Трамп дал понять, что позволит Израилю более свободно действовать против ядерной программы Ирана, особенно если Тегеран покажет намерения изменить свою политику.

Результат выборов обнадеживает некоторые страны, которые готовились к какому-либо результату, но не хотели действовать без определенности по направлению США.

Победа Трампа предоставляет Нетаньяху дополнительные полномочия, однако влияние Трампа может иметь свои ограничения.

Напомним, британское издание The Telegraph сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает создание 800-мильной буферной зоны между российскими и украинскими войсками. Ее планируется патрулировать европейским и британским военным. Информация получена от источников в команде Трампа.

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