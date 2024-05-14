Изгоняла "демонов": в Подмосковье россиянка устроила пожар в квартире — видео

Женщина проводила "обряд по изгнанию демонов".
Под Москвой, в Люберцах, россиянка проводила "обряд по изгнанию демонов" – что привело к пожару в ее квартире. Пожар в доме на улице Юности начался поздно вечером 13 мая.
Об этом пишет российский Telegram-канал Baza.
По словам очевидцев, устроившая пожар девушка сообщила, что "дом построен неправильно" и что "там были демоны".
После того, как ее квартира вспыхнула, девушка вышла во двор через окно, села на лавочку и принялась читать книгу.
"Экзорцистку" забрали медики.
Напомним, в России дрон ударил по поезду с горючим – после взрыва вагоны сошли с рельсов.
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