Изгоняла "демонов": в Подмосковье россиянка устроила пожар в квартире — видео

Под Москвой, в Люберцах, россиянка проводила "обряд по изгнанию демонов" – что привело к пожару в ее квартире. Пожар в доме на улице Юности начался поздно вечером 13 мая.

Об этом пишет российский Telegram-канал Baza.

По словам очевидцев, устроившая пожар девушка сообщила, что "дом построен неправильно" и что "там были демоны".

После того, как ее квартира вспыхнула, девушка вышла во двор через окно, села на лавочку и принялась читать книгу.

Девушка, устроившая пожар в квартире /Фото: Baza

Пожар в квартире в Люберцах / Фото: Baza

"Экзорцистку" забрали медики.

Напомним, в России дрон ударил по поезду с горючим – после взрыва вагоны сошли с рельсов.

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