«Изгнать всех украинцев»: Портников предупредил о жутких геноцидных планах РФ

Журналист Виталий Портников

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Россия стремится не только захватить украинские территории, но и уничтожить, вытеснить или принудительно ассимилировать украинское население.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников после заявления советника президента РФ Антона Кобякова о якобы «спасении Украины» путем переселения россиян на украинские земли.

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В России заговорили о «спасении» Украины

Кобяков заявил, что Россия якобы уже спасала Украину таким способом во времена императрицы Екатерины II. Портников назвал эти слова «достаточно откровенным и беззастенчивым признанием этноцида как одной из главных целей путинской войны».

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«Без всякого понимания аморальности таких тезисов», — подчеркнул журналист.

По его словам, особенно показательно то, что подобные заявления раздаются открыто во время международного форума.

«Даже нацисты во время Второй мировой опасались рассказывать миру об „окончательном решении еврейского вопроса“ и хоронили документы о голосовании на озере Ванзее. А здесь — четкая констатация намерений во время международного форума!» — написал Портников.

«Окончательное решение украинского вопроса»

Журналист подчеркнул, что годами говорит о значительно более широкой цели российской войны против Украины, чем просто захват территорий.

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«Когда я годами утверждаю, что одной из главных целей путинской войны с Украиной является не только захват территории, но и „окончательное решение украинского вопроса“, многие считают это преувеличением и даже пропагандой», — отметил Портников.

Он отметил, что часть людей до сих пор считает, что после оккупации украинских территорий жизнь местного населения принципиально не изменится.

«В первую очередь, те, для кого украинец — вопрос не идентичности, а записи в паспорте. Эти люди могут быть и не против существования Украины, но уверены, что с оккупацией территории, где они проживают, для них не изменится практически ничего, разве что название супермаркета и цвет флага над горсоветом», — пояснил журналист.

Оккупированных украинцев могут не пытаться сделать лояльными

По мнению Портникова, многолетняя война и российский террор делают местное население потенциально нелояльным к оккупационным властям.

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«Население, уже пятый год существующее под бомбежками, люди, которые теряют своих родственников и друзей на фронте или во время обстрелов тыла, по определению не могут быть лояльными и безопасными для оккупационных властей», — написал он.

Журналист считает, что Россия не ищет способы сформировать такую лояльность.

«Путин и не пытается найти модель создания такой лояльности — он думает, как уничтожить и выгнать всех», — утверждает Портников.

«Уничтожение, изгнание и маргинализация»

Портников также подчеркнул, что, по его мнению, политика переселения и вытеснения местного населения не нова для России.

«На самом деле в такой практике нет ничего нового для Москвы, более того — именно уничтожение, изгнание и маргинализация местного населения всегда было ключом к усилению будущей империи», — заявил журналист.

Он напомнил об исторических примерах переселений, депортаций и русификации разных народов Российской империей и СССР.

«И да, Путин действительно хотел бы выгнать всех украинцев (а тех, кого не удастся выгнать, — запугать и перевоспитать) и заселить украинские земли своими соотечественниками», — написал Портников.

«Они нас не обманывают»

В заключение журналист призвал серьезно воспринимать подобные заявления российских чиновников.

«Для того чтобы противостоять этим преступным планам, в них нужно хотя бы для начала поверить», — подчеркнул он.

Портников привел слова бывшей премьер-министра Израиля Голды Меир о необходимости верить тем, кто открыто заявляет о намерении нанести ущерб.

«Этот вывод — то, что очень тяжело принять и постичь многим украинцам. Но его придется сделать», — отметил журналист.

И добавил: «Путин и его советники действительно собираются уничтожать и выгонять живущих здесь. Они нас не обманывают. Вот почему так важно остановить их».

Напомним, ранее Портников высказался, что у России, по его мнению, нет ресурсов, которые можно было бы сравнить с совокупными возможностями Запада, поэтому Кремль может искать другой способ изменить ход войны.

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