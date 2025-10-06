- Дата публикации
Изготовляет РЭБ: ракета "Нептун" разрушила главный цех "Электродетали" в России — спутниковые снимки
Завод «Электродеталь» в России поражен. Это подтвердили спутниковые снимки. Зафиксировано попадание ракет «Нептун» в главный цех.
В результате ракетного удара 29 сентября по заводу «Электродеталь», расположенному в городе Карачев, в Брянской области (РФ), значительные разрушения потерпел главный цех предприятия.
Об этом свидетельствуют снимки, обнародованные сообществом «Кибермука».
На опубликованных кадрах отчетливо видна пробитая кровля главного цеха, свидетельствующая о прямом попадании. Кроме того, на территории стратегического предприятия зафиксированы повреждения котельной. По предварительным данным, разрушение является следствием попадания по меньшей мере двух крылатых ракет «Нептун».
Детали атаки и значение цели
Удар по предприятию был нанесен подразделениями ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины во взаимодействии с Военно-морскими силами. По официальным данным Генерального штаба ВСУ, всего по заводу «Электродеталь» было выпущено четыре ракеты Р-360 «Нептун» с расстояния около 240 км.
Этот объект был выбран целью не случайно. Завод «Электродеталь» является ключевым элементом российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и расположен в городе Карачев (координаты: 53.127086354707295,35.008580155847966).
Предприятие специализируется на критически важной для военной машины РФ продукции:
производство средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
изготовление измерительных приборов;
создание электронных соединителей и кабельной продукции.
По информации Telegram-канала «Полковник ГШ», именно здесь производят специальные цилиндрические и прямоугольные соединители (типы СНЦ, СНП, СП), являющиеся неотъемлемой составляющей межблочных систем большинства российских крылатых и баллистических ракет.
Кроме того, завод, являющийся одним из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности РФ, сбывает свою продукцию более 1,5 тысяч организаций российского ВПК. Его изделия также используются в производстве FPV-дронов «Химера». В общей сложности номенклатура продукции включает более 25 тысяч наименований электрических разъемов для аэрокосмической и специальной промышленности.
Пожар на заводе, который также зафиксировали российские источники (Astra, Dnipro Osint), подтверждает серьезность нанесенного ущерба предприятию, находящемуся под санкциями США и Украины.
Напомним, на днях в России, в Пермском крае, после двух мощных взрывов произошел пожар на химзаводе «Азот», являющемся крупнейшим производителем азотных удобрений в РФ.
Предприятие выпускает аммиак, карбамид и аммиачную селитру, которые используются также в производстве взрывчатых веществ.