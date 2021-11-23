"Излюбленный язык Вашингтона": Кремль отреагировал на санкции США против "Северного потока-2"

Меры называют неправильным шагом.

Российская Федерация считает новые санкции США против газопровода "Северный поток-2" незаконными и неправильными.

Такое мнение высказали пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

По словам Пескова, в Кремле негативно относятся к ограничениям Вашингтона. Мол, ограничительные меры неправильный шаг на фоне попыток США развивать диалог с Россией.

"Санкции по "Северному потоку" — это удлинение этого санкционного языка, от которого упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык Вашингтона", — отметил спикер Путина.

Следует отметить, что США одобрили санкции в отношении двух судов и связанной с РФ компании, участвующих в реализации проекта РФ. В общей сложности американское правительство в целом согласовало санкции в отношении восьми человек и 17 судов.

Напомним, ранее РФ анонсировали новые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом. Впрочем, глава МИД РФ Сергей Лавров о дате и формате переговоров не сообщил. Мол, это согласуется.

В свою очередь, в Белом заявили, что информации о возможной виртуальной встрече президентов нет.

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