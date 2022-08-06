Измена Эрдогана: несколько турецких банков работают над введением российской платежной системы "Мир"

По результатам переговоров главы Кремля Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана договорились о введении российской платежной системы "Мир".

По словам Эрдогана, над этим новшеством, которое облегчит проживание туристам из РФ, работают пять банков Турции.

Об этом турецкий лидер сказал на брифинге по итогам переговоров с российским диктатором, пишет агентство Anadolu.

"Также есть карта России "Мир". Сейчас над ней работают пять наших банков. Здесь также есть очень серьезные разработки. Это очень, очень комфортно для туристов из России. Ими можно оплачивать покупки и отели. Конечно, это очень, очень расслабляющая система как для них, так и для нас", — цитирует Anadolu турецкого лидера.

Эрдоган отметил, что во время визита в Сочи свои встречи также провели президенты "Центробанков" России и Турции.

Как сообщалось ранее, Эрдоган и Путин договорились в Сочи довести товарооборот до 100 миллиардов долларов.

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