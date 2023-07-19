Измена с последствиями: любовник отправил видео секса с замужней женщиной ее мужу и матери

Мужчину на год отправили в тюрьму.

В Великобритании наказали мужчину, занявшегося сексом с замужней женщиной. Он отправил интимное видео ее матери и мужу.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Женат 42-летний мужчина Джордж Лупу познакомился со своей жертвой, когда работал водителем доставки в районе Виррал в декабре 2021 года.

Ли Боннэр, обвинитель, рассказал Королевскому суду Ливерпуля, что у пары была короткая интрижка, и Лупу однажды снял на видео, как они занимаются сексом. Когда женщина попыталась прекратить роман, он отказался это делать – заставлял вступать с ним в сексуальные отношения и похитил телефон потерпевшей.

Мужчина стал одержим своей любовницей. В канун Рождества 24 декабря 2021 года он послал интимные фотографии женщины и секс-видео ее мужу и пожилой матери. Женщина утверждает, что это привело к проблемам ее жизни.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году лишения свободы. Также ему 5 лет запрещено приближаться к женщине.

Напомним, в США судят 26-летнюю учительницу, занимавшуюся сексом со своим 17-летним учеником. За это педагогике грозит лишение

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