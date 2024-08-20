Изменение климата делает Ближний Восток непригодным для жизни: как это угрожает Европе - FP

К 2025 году в Египте может окончиться вода, что станет причиной массовой миграции людей в Европу.

За последние 10 месяцев внимание всего мира было приковано к Израилю и сектору Газа. Начавшаяся 7 октября 2023 года война с нападения ХАМАС на Израиль, катастрофическая. Но конфликт затмил другой кризис, охвативший регион: сильная жара и нехватка воды.

Об этом пишет Foreign Policy.

В середине июля индекс жары в Дубае составил 62 градуса по Цельсию. В конце июня в Большой мечети в Мекке Саудовская Аравия была зарегистрирована температура +51,6°. Эта жара совпала с сезоном хаджа. Когда он закончился, погибли более 1300 человек. А в Египте температура с мая изредка опускалась ниже +37°.

Непрерывная жара этого сезона превысила "температуру влажного термометра", при которой люди, находясь под влиянием в течение шести часов, не могут охладиться. Такая ситуация приводит к болезням, связанным с жарой, и смерти.

Всемирный банк оценивает, что к 2050 году нехватка воды приведет к сокращению ВВП в регионе до 14%. В отчете ЮНИСЕФ за 2021 год говорилось, что к 2025 году в Египте может закончиться вода, а река Нил окажется под особой нагрузкой.

Как пишет издание, жаркий регион может дестабилизировать политику далеко за пределами своих границ. Люди мигрируют в места с более низкой температурой и большим количеством воды. По данным Всемирного банка, к 2050 году из-за климатического кризиса в Северной Африке переместятся до 19 миллионов человек – примерно 9% местного населения. Местом назначения этих людей станет Европа.

Напомним, в Греции бьют тревогу из-за аномальной жары – люди гибнут на улицах.

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