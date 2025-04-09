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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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"Изменение на лучшее": почему в Польше радуются выводу войск США из ключевого хаба помощи Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обрадовался такому мероприятию, ведь военные США больше усилий посвятят Польше, поэтому это станет «изменением к лучшему».

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
"Изменение на лучшее": почему в Польше радуются выводу войск США из ключевого хаба помощи Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш / © Associated Press

Польский глава Минобороны Владислав Косиняк-Камиш заявил, что передислокация войск США из аэропорта Ясенка, являющегося ключевым хабом помощи Украине, является положительным сигналом именно для Польши.

Об этом он сказал в эфире телеканала Polsat News.

Как отметил Косиняк-Камыш, поскольку теперь силы США не будут сосредоточены на помощи Украины, а больше усилий посвятят Польше, это станет «изменением к лучшему».

«Статус американских войск в Польше, хоть и не меняется, но больше посвящен Польше, чем помощи Украине, поэтому это изменение к лучшему», — сказал он.

Миссия США в Жешуве могла бы прекратиться и американские военные вернулись бы на родину, считает он.

«А так они остаются в Польше», — добавил Косиняк-Камиш.

Он пояснил, что речь идет о нескольких сотнях солдат, которые будут находиться в разных подразделениях в Польше.

Косиняк-Камыш добавил, что решение о передислокации было принято еще при администрации Джо Байдена.

Окончательно она состоится через несколько месяцев, отметил он.

Напомним, США выводят свои силы из города-хаба помощи Украине в Польше, из Ясенки — города, который стал ключевым в поддержке Украины. Решение было принято совместно с Польшей и НАТО.

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