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"Изменение на лучшее": почему в Польше радуются выводу войск США из ключевого хаба помощи Украине
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обрадовался такому мероприятию, ведь военные США больше усилий посвятят Польше, поэтому это станет «изменением к лучшему».
Польский глава Минобороны Владислав Косиняк-Камиш заявил, что передислокация войск США из аэропорта Ясенка, являющегося ключевым хабом помощи Украине, является положительным сигналом именно для Польши.
Об этом он сказал в эфире телеканала Polsat News.
Как отметил Косиняк-Камыш, поскольку теперь силы США не будут сосредоточены на помощи Украины, а больше усилий посвятят Польше, это станет «изменением к лучшему».
«Статус американских войск в Польше, хоть и не меняется, но больше посвящен Польше, чем помощи Украине, поэтому это изменение к лучшему», — сказал он.
Миссия США в Жешуве могла бы прекратиться и американские военные вернулись бы на родину, считает он.
«А так они остаются в Польше», — добавил Косиняк-Камиш.
Он пояснил, что речь идет о нескольких сотнях солдат, которые будут находиться в разных подразделениях в Польше.
Косиняк-Камыш добавил, что решение о передислокации было принято еще при администрации Джо Байдена.
Окончательно она состоится через несколько месяцев, отметил он.
Напомним, США выводят свои силы из города-хаба помощи Украине в Польше, из Ясенки — города, который стал ключевым в поддержке Украины. Решение было принято совместно с Польшей и НАТО.
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