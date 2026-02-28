Изменения для беженцев из Украины в ЕС: где сокращают выплаты и льготы, а где продлили статус до 2027 года

Украинские беженцы

Страны Европы постепенно меняют правила для украинских беженцев, переходя от предоставления широкого спектра помощи к строгим требованиям по регистрации, работе и страхованию.

ТСН.ua собрал все, что известно изменения для беженцев в странах Евросоюза.

Новые правила для авто на украинской регистрации в Германии

Льготный режим для украинских беженцев, которые использовали автомобили на украинской регистрации в Германии подошел к концу. Теперь каждый автомобиль, находящийся в стране более года, подлежит обязательной местной регистрации.

Отсчет годичного срока начинается с момента первого въезда или получения статуса временной защиты. Для большинства украинцев этот срок уже прошел, поэтому использование авто без регистрации считается административным правонарушением.

Игнорирование правил влечет за собой штрафы от 70 до 105 евро, а за повторное нарушение полиция имеет право отправить машину на штрафплощадку.

Чтобы избежать проблем, водителям необходимо пройти технический осмотр в сертифицированных центрах, оформить местный страховой полис и поставить автомобиль на учет. Процедура требует времени и средств, однако промедление может привести к значительно большим затратам.

Великобритания предоставит больше времени для продления виз для беженцев из Украины

Британское правительство втрое увеличило срок для подачи заявок на продление виз. Поэтому украинцы могут подавать документы за 90 дней до окончания разрешения вместо предыдущих 28.

Такое решение приняли, чтобы снять лишнее напряжение и дать людям больше уверенности в своем легальном статусе. О нововведениях объявили во время визита главы МВД Британии Иветт Купер в Киев.

Кроме миграционных облегчений, Лондон выделил пять миллионов фунтов на помощь в расследовании военных преступлений. Эти средства пойдут на обучение украинских прокуроров и поддержку пострадавших.

Сейчас в Великобритании находится более 300 тысяч украинцев, и правительство уверяет, что страна будет оставаться для них безопасным убежищем столько, сколько продлится война.

Однако недавно в Британии разгорелся скандал, относительно массовых отказов в убежище для украинских беженцев.

Журналисты Sky News обнародовали факты формального подхода британской системы к украинцам, которые пытаются изменить свой статус пребывания на статус беженца. В письмах с отказами Министерство внутренних дел Британии советует семьям возвращаться в Украину, выбирая якобы «безопасные» западные регионы или Киев.

Издание отмечает, что чиновники игнорируют угрозу постоянных обстрелов и даже рекомендуют родителям покупать детям шумопоглощающие наушники, чтобы звуки взрывов не вызывали панических атак. Ситуацию критикуют и местные политики, призывая правительство создать для украинцев четкий путь к получению постоянного статуса вместо бюрократических отписок.

В Британии разгорелся скандал, относительно массовых отказов в убежище для украинских беженцев / © Getty Images

Журналисты предполагают, что вероятно конфликт возникает тогда, когда люди пытаются получить статус беженца, который, в отличие от временной защиты, дает прямое право на постоянное проживание и гражданство в будущем.

Чехия готовит строгие условия проживания для украинцев

В чешском коалиционном совете намерены заблокировать проект постановления, который должен упростить переход украинцев на статус долгосрочного проживания уже в этом году.

Лидер партии SPD Томио Окамура выступил против упрощения процедур для украинцев, настаивая, что правила должны быть одинаковыми для всех иностранцев без каких-либо привилегий. Политическая сила планирует блокировать инициативы МВД, которые должны облегчить переход на статус долгосрочного проживания уже в этом году.

Сейчас получить такое разрешение крайне сложно. Кроме двухлетнего пребывания в стране, беженцы должны доказать свою финансовую состоятельность, а именно официальный годовой доход должен превышать 440 тысяч чешских крон (более 17 тысяч евро).

В Чехии выступают против упрощения процедур по переходу на статус долгосрочного проживания для украинцев / © pixabay.com

Общественные активисты называют эти требования нереалистичными для большинства семей, а подготовка нового строгого закона об иностранцах, запланированная на май 2026 года, может еще больше осложнить ситуацию.

Однако в Чехии хотят существенно ускорить трудоустройство украинских беженцев.

В частности, министр труда Чехии Алеш Юхелка отметил, что уже обсуждает проект экономической стратегии, включающий упрощение набора иностранных работников.

«Мы уже несколько лет видим — и мы видели это еще до российской агрессии в Украине, — что в плане строительства, ухода за пожилыми людьми в домах престарелых, здравоохранения Чешская Республика точно не сможет обойтись без украинских беженцев в таком большом количестве», — сказал Юхелка.

Польша радикально изменила условия пребывания украинцев

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, продлевающий срок законного пребывания украинцев до 4 марта 2027 года. Главное изменение заключается в отмене «закона о спецпомощи» и переходе к общей системе защиты иностранцев. Теперь поддержка украинских беженцев становится частью единого миграционного законодательства страны.

Ключевым моментом является жесткий контроль за получением номера PESEL. Теперь подать заявление на его оформление необходимо в течение 30 дней после въезда. Игнорирование этого срока автоматически аннулирует временную защиту, что Польша будет расценивать как официальный отказ от помощи.

В Польше ужесточили контроль за получением номера PESEL

Такие меры направлены на полную интеграцию украинцев в польскую государственную систему, включая доступ к медицине и банковским услугам.

Однако определенная категория беженцев из Украины может потерять право на бесплатную медицину.

Согласно обновленным нормам, которые вступают в силу с 5 марта, доступ к бесплатной медицине, который ранее гарантировался спецзаконом от начала полномасштабного вторжения, будет отменен для широкой общественности.

Отныне доступ к семейным врачам, узким специалистам и лечение в больницах будет возможным только при условии регулярной уплаты взносов на медицинское страхование.

Право на бесплатную помощь могут сохранить следующие категории граждан:

дети и подростки;

беременные женщины и женщины в послеродовом периоде;

совершеннолетние лица, пострадавшие от пыток или изнасилования;

лица, имеющие официальную справку о проживании в коллективных учреждениях размещения.

Несмотря на сохранение льгот для отдельных групп, общий пакет доступных медицинских услуг претерпит сокращения. В частности, из перечня бесплатных процедур для украинцев будет полностью исключено лечение бесплодия и операции по удалению катаракты.

Ирландия продлила защиту для беженцев из Украины

Ирландия официально продлила срок действия иммиграционных разрешений для украинцев до 4 марта 2027 года. Как сообщает местная иммиграционная служба, это произойдет автоматически, что значительно упрощает юридические процедуры для беженцев.

Благодаря этому решению украинцы сохраняют право на легальное проживание, трудоустройство без специальных разрешений, а также беспрепятственный доступ к медицинским услугам и образованию. Кроме этого, статус временной защиты позволяет путешествовать по странам Европы сроком до 90 дней.

Обновленные нормы касаются и лиц без гражданства, которые подпадают под действие соответствующей Директивы ЕС.

Словакия продлила статус украинских переселенцев

Правительство Словакии официально продлило срок действия временной защиты для украинских переселенцев до 4 марта 2027 года. Это решение, принятое во исполнение распоряжения Совета ЕС, обеспечивает гражданам Украины юридическую стабильность и право на безопасное пребывание в стране.

Продление легального статуса украинских переселенцев произойдет автоматически, а проверить актуальность своих документов можно онлайн на информационном портале словацкого МВД.

Наличие защиты и в дальнейшем гарантирует украинцам полный пакет социальных прав: легальное трудоустройство, доступ к медицинской помощи и возможность обучения в образовательных учреждениях страны на всех уровнях.

Норвегия планирует ужесточить правила проживания для беженцев из Украины

Норвежское правительство планирует изменить правила приема украинских беженцев из-за перегрузки социальной системы и дефицита жилья, пишет «Главком».

Согласно инициативе, новые заявители-мужчины призывного возраста не будут получать вид на жительство на основе групповой защиты (в возрасте 18-60 лет) больше не будут получать автоматическую временную защиту. Теперь им придется проходить общую индивидуальную процедуру рассмотрения заявлений на убежище.

В то же время нововведения не будут касаться тех беженцев, кто уже имеет статус, а также мужчин, освобожденных от службы по состоянию здоровья, одиноких родителей или участников медицинской эвакуации.

Министр труда Керсти Стенсенг объяснила, что страна должна принимать только то количество людей, которое способна реально интегрировать. Ожидается, правительство примет изменения до Пасхи, после чего они вступят в силу.

Однако в Европейской комиссии отмечают, что вопрос об отмене временной защиты для украинских мужчин призывного возраста пока не стоит на повестке дня. По словам представителя Еврокомиссии Маркуса Ламмерта, в этом году не ожидается никаких изменений в соответствующее положение, сообщает «Укринформ».

Украинские беженцы могут потерять право на проживание в ЕС

Специальный посланник ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон сообщила, что единого механизма перехода с временной защиты на постоянное проживание для украинцев в странах Евросоюза не будет. По ее словам, из-за провала переговоров на уровне Евросоюза каждой стране придется самостоятельно менять законодательство и внедрять национальные разрешения.

По ее словам, главная проблема заключается в том, что действующие правила ЕС не позволяют автоматически засчитывать годы под временной защитой в пятилетний срок, необходимый для получения статуса, который позволяет беженцам жить в стране неограниченное время. Как следствие, государства действуют по собственному усмотрению.

Единого механизма перехода с временной защиты на постоянное проживание для украинцев в странах Евросоюза не будет / © unsplash.com

В частности, Польша готовит масштабный переход на внутренние разрешения для 900 тысяч человек, а Германия рассматривает возможность снижения требований к доходам для тех, кто уже работает. Йоханссон призвала правительства быстрее адаптировать законы, чтобы более четырех миллионов украинцев не оказались в юридической неопределенности в будущем.

Какова ситуация с выплатами для беженцев в разных странах ЕС

Европе наблюдается тенденция к ужесточению правил и уменьшению финансовой поддержки для беженцев, пишет РБК-Украина. Даже Германия, которая долгое время была самой щедрой страной, с приходом нового правительства в начале 2025 года начала переводить новоприбывших на более низкие выплаты по системе для искателей убежища.

Теперь вместо 563 евро «гражданской помощи» люди получают меньшие суммы, а право на воссоединение семей временно приостановлено.

Норвегия также существенно ограничила поддержку: выплаты в 564 евро теперь доступны только жителям государственных общежитий, где, к тому же, запретили поселение с животными. Бесплатные стоматологические услуги для молодежи теперь можно получить только после пяти лет проживания в стране.

Похожая ситуация в Ирландии, где еженедельную помощь для тех, кто живет в государственном жилье, сократили с 220 до 38,80 евро независимо от даты приезда. Эти изменения не коснулись только тех, кто арендует частные квартиры самостоятельно.

В Чехии срок бесплатного проживания теперь ограничен тремя месяцами, а для продления статуса защиты требуют официальный договор аренды. Если трудоспособный человек не найдет работу за 150 дней, выплату 200 евро уменьшают до минимальных 129 евро.

Польша выбрала путь жесткой зависимости выплат от трудоустройства. Популярная программа «800+» на детей теперь доступна только тем родителям, которые официально работают или имеют собственный бизнес.

