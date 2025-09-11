Изменения для беженцев в Польше: что нужно знать украинцам о новых требованиях

Польша / © Associated Press

Польша вводит ряд нововведений относительно права пребывания и социального обеспечения украинских беженцев.

Среди основных изменений — сокращение социальных выплат, медицинских услуг и новые требования к водителям.

Что следует знать украинцам в Польше — читайте в материале ТСН.ua.

Изменение предоставления соцпомощи беженцам в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи гражданам из Украины.

Поправка к этому закону предусматривала выплаты на детей (800+) и безвозмездное медицинское страхование для нетрудоустроенных украинцев, а также временную защиту, предоставляемую гражданам Украины, бежавшим от войны, до 4 марта 2026 года.

После этого правительство подготовило новый законопроект, призванный стимулировать беженцев, в том числе и украинцев, быть полезными для страны, которая дает им убежище.

Украинские беженцы / © Getty Images

Согласно проекту закона, главные изменения будут касаться социальной помощи «800+» и «Добрый старт».

Основные новшества:

Для получения «800+» родители должны работать в Польше, а их дети — учиться в польской школе;

Соцстрах (ZUS) получит право ежемесячно проверять, находится ли иностранец в Польше;

Выплата «Добрый старт» также будет привязана к наличию работы или медицинскому страхованию.

Некоторые положения закона о помощи украинцам будут продлены до марта 2026 года.

В настоящее время украинцы, которые находятся в Польше, могут пользоваться временной защитой и легальным статусом пребывания, которая действует до 30 сентября 2025 года.

Если новые изменения в закон не будут приняты, тысячи беженцев могут потерять разрешение на пребывание, доступ к рынку труда, социальным выплатам, медицинскому обслуживанию и образованию.

Польша меняет правила для размещения украинских беженцев в приютах

С 31 октября в Польше прекращается массовое размещение украинских беженцев в коллективных центрах. Согласно новым правилам, проживать и питаться в таких заведениях могут только такие категории:

пенсионеры, получающие пенсию;

люди с инвалидностью средней или тяжелой степени;

женщины в возрасте от 60 лет и мужчины в возрасте от 65 лет;

многодетные семьи.

Также для этих категорий беженцев предусмотрена компенсация в размере 15 злотых в день. Остальные беженцы должны самостоятельно покрывать расходы на жилье.

Польша вводит ограничение медицинских услуг для украинцев

Польские власти намерены сократить перечень медицинских услуг для незастрахованных украинцев. По подсчетам Министерства здравоохранения, этот шаг позволит сэкономить минимум 30 миллионов злотых в период с октября по март, пишет PAP.

Таким образом, Министерство внутренних дел и администрации (МВДиА) пытается обновить закон о помощи украинцам.

Такое нововведение предлагают после того, как президент Навроцкий ветировал предыдущую версию законопроекта, который продлевал право на медицинское обслуживание в Польше для беженцев из Украины на прежних условиях.

По новым правилам лечение украинцев в Польше будет оплачиваться не из обычного фонда медицинского страхования (NFZ), а непосредственно из государственного бюджета.

Деньги медицинским учреждениям и аптекам будет перечислять NFZ, но финансирование будет поступать из отдельного фонда помощи в Банке BGK. Все украинцы, легально приехавшие после начала войны, имеют право на такую же бесплатную медицинскую помощь и лекарства, как и поляки.

Доступ к бесплатной медицине и лекарствам для украинцев в Польше требует подтверждения легального статуса (например, с помощью PESEL).

Президент Польши считает это нарушением принципа равенства и предлагает, чтобы доступ имели только застрахованные лица.

Лекарство

Законопроект также предусматривает ограничение льгот, которыми смогут воспользоваться незастрахованные граждане Украины.

В частности, это касается 11 видов медицинских услуг:

лечение в курортных заведениях и курортная реабилитация;

предоставление лекарственных средств, выдаваемых пациентам в рамках программ политики здоровья министра здоровья, программ здоровья;

лечебная реабилитация;

стоматологическое лечение;

медикаменты;

специализированные пищевые продукты для медицинского применения и медицинские изделия, доступные в аптеках по рецепту и подлежащие возмещению;

программы лекарственных средств, экстренны доступ к медицинским технологиям;

обеспечение медицинскими изделиями;

медицинские услуги, связанные с трансплантацией или применением у людей клеток, в частности кроветворных клеток костного мозга, периферической крови и пуповинной крови, тканей и органов, полученных от живого донора или посмертно;

эндопротезирование;

удаление катаракты.

В то же время ограничения не будут распространяться на украинцев, не достигших 18-летнего возраста, а также на тех, кто подлежит обязательному или добровольному медицинскому страхованию.

Разрешение на проживание в Польше

В Польше вводят электронную систему подачи заявлений на «карты побыту», сообщает портал In Poland.

Соответственно, в Польше будет введена электронная система Moduł Obsługi Spraw — MOS II, которая:

сократит сроки рассмотрения заявлений,

уменьшит риски мошенничества,

улучшит обмен информацией между воеводскими управлениями и спецслужбами.

Особенно важны эти изменения станут для граждан Украины, которые прибыли после 24 февраля 2022 года и находятся под временной защитой. Они смогут подавать онлайн-заявления на «карты побыту» сроком до трех лет.

Усиленный контроль на границе

Польша установила современные сканеры на пункте пропуска «Медика». Новая техника должна помочь ускорить время ожидания водителей.

Как сообщают таможенные службы, оборудование позволяет быстро и без разгрузки проверять грузы в транспорте, что значительно ускоряет процедуру.

Сканеры, финансируемые ЕС, являются одними из новейших в ЕС и заменили устаревшие системы.

Пункт пропуска Устилуг, граница с Польшей / © Reuters

Главная цель обновления — усилить безопасность на границе ЕС и борьбу с контрабандой, но важным bonus-эффектом должно стать уменьшение очередей на КПП.

Штрафы за вождение

С 1 октября украинские водители в Польше могут столкнуться с значительными проблемами. Это связано с тем, что теряет силу специальное разрешение, которое ранее давало им право ездить с украинскими правами, пишет uamotors.

Как сообщает издание uamotors, если эту норму не продлят, то украинцам, которые находятся в Польше более полугода (180 дней), придется обязательно заменить свои водительские права на польские.

Игнорирование этого требования грозит штрафом в размере 2000 злотых (около 22,8 тысяч гривен). По польским законам, после этого срока вождение с иностранными правами считается нарушением.

Это изменение может задеть десятки тысяч украинцев. В сетях даже шутят, что подобные штрафы значительно пополняют польский бюджет. Однако для попавших под санкции это может стать серьезным финансовым ударом.

Риск быть оштрафованным является высоким, поскольку полиция регулярно проверяет документы.

Для сравнения, в Украине размеры штрафов за некоторые нарушения значительно ниже. К примеру, за сбор грибов или ягод без разрешения (без лесного билета) гражданин заплатит от 17 до 51 гривны, а чиновник — от 51 до 119 гривен.

Ранее ТСН.ua писал о том, что в Польше может произойти колоссальный хаос, если правительство не примет новый закон о помощи для украинцев до 30 сентября. Вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик отмечает, что страна может столкнуться с проблемами не только на рынке труда, но и в образовании и многих других сферах.

