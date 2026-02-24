Изменения для беженцев в Польше: кто из украинцев потеряет право на бесплатную медицину

Флаги Польши и Украины / © Getty Images

Польское правительство продолжает поэтапную адаптацию законодательства о пребывании украинских беженцев. С 5 марта 2026 г. вступают в силу новые правила предоставления медицинских услуг, которые существенно ограничат доступ к бесплатной системе здравоохранения для граждан Украины со статусом UKR.

Об этом пишет «in Poland».

Согласно обновленным нормам, доступ к бесплатной медицине, ранее гарантировавшемуся спецзаконом с начала полномасштабного вторжения, будет отменен для широкой общественности.

Теперь большинство украинцев смогут получить первичную медицинскую помощь, консультации профильных специалистов или стационарное лечение исключительно при уплате регулярных взносов на медицинское страхование.

Кто сохранит право на бесплатную помощь

Польские власти определили четкий перечень уязвимых категорий граждан Украины, для которых медицинские услуги останутся безвозмездными без выполнения дополнительных условий. В этот список вошли:

дети и подростки;

беременные женщины и женщины в послеродовом периоде;

совершеннолетние лица, пострадавшие от пыток или изнасилования;

лица, имеющие официальную справку проживания в коллективных заведениях размещения.

Несмотря на сохранение льгот для отдельных групп, общий пакет доступных медицинских услуг испытывает сокращения. В частности, из перечня бесплатных процедур украинцам будет полностью исключено лечение бесплодия и операции по удалению катаракты.

Представители польской системы здравоохранения объясняют такие шаги необходимостью урегулирования нагрузки на медицинскую инфраструктуру.

«Доступ к полному спектру медицинских услуг теперь требует наличия соответствующей формы медицинского страхования — обязательного или добровольного. Это логический шаг для стабилизации работы Национального фонда здравоохранения и обеспечения равных условий для всех налогоплательщиков», — отмечают в Национальном фонде здравоохранения Польши (NFZ).

Следует отметить, что нынешние нововведения являются продолжением политики польского правительства по постепенному сворачиванию широких льгот. Предыдущий этап ограничений прошел 30 сентября 2025 года. Тогда совершеннолетние украинцы без медицинского страхования лишились права на возмещение расходов на лекарственные средства и бесплатное стоматологическое лечение.

Однако до марта текущего года у них все еще был базовый доступ к амбулаторной и стационарной помощи. С 5 марта эта переходная норма совсем прекращает свое действие.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Польши разработало законопроект, предусматривающий постепенную отмену ключевых положений специального закона о поддержке граждан Украины.